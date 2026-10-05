Στην τελική ευθεία η ανανέωση του συμβολαίου του Κέιν στην Μπάγερν
ΓΗΠΕΔΟ
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Μπάγερν Μονάχου και Χάρι Κέιν βρίσκονται ολοένα και πιο κοντά στη συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους!
Έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου ο Χάρι Κέιν!
Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», τις τελευταίες μέρες υπήρξε μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις των δύο πλευρών και πλέον η συμφωνία μοιάζει δεδομένη, με τον 33χρονο επιθετικό να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2029.
Ο Κέιν εντάχθηκε στην Μπάγερν το 2023, όταν άφησε την Τότεναμ μετά από μια γεμάτη δεκαετία, ενώ έκτοτε έχει 152 γκολ στις 154 εμφανίσεις του με τους Βαυαρούς!