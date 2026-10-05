Στην τελική ευθεία η ανανέωση του συμβολαίου του Κέιν στην Μπάγερν

Έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου ο Χάρι Κέιν!

Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», τις τελευταίες μέρες υπήρξε μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις των δύο πλευρών και πλέον η συμφωνία μοιάζει δεδομένη, με τον 33χρονο επιθετικό να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Κέιν εντάχθηκε στην Μπάγερν το 2023, όταν άφησε την Τότεναμ μετά από μια γεμάτη δεκαετία, ενώ έκτοτε έχει 152 γκολ στις 154 εμφανίσεις του με τους Βαυαρούς!