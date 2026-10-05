ΛεΜπρόν: Στην 24η σεζόν με ισχιαλγία και αρθρίτιδα στο αριστερό πόδι

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να μπει στην 24η σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ, με τον 41χρονο σούπερ σταρ να καλείται να διαχειριστεί και ορισμένα χρόνια προβλήματα που τον ταλαιπωρούν.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν, ο Τζέιμς αντιμετωπίζει χρόνια αρθρίτιδα στο αριστερό του πόδι, ενώ συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις και στη μέση. Η κατάσταση αυτή έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης στο training camp των Φιλαδέλφεια 76ερς, με την καθημερινή του προπόνηση να ξεκινά πλέον με την παρακολούθηση της κατάστασης του ποδιού και της μέσης του.

Μάλιστα, μετά τη συμμετοχή του σε ομαδικό διπλό, όπου είχε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις με καρφώματα και εύστοχα τρίποντα, ο ΛεΜπρόν χρησιμοποίησε παγοκύστες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Παρά τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί, ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA συνεχίζει την προετοιμασία του, έχοντας μπροστά του ακόμη μία σεζόν σε κορυφαίο επίπεδο, σε μια καριέρα που βρίσκεται πλέον στο 24ο κεφάλαιό της.