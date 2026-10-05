ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονα ενοχλημένοι στην ΑΕΛ: Κρίθηκε στο 3-2 η έφεση!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Στην ομάδα της Λεμεσού… βράζουν με την εξέλιξη της υπόθεσης

Έντονη είναι η ενόχληση από την ΑΕΛ, μετά την απόρριψη της έφεσης από το Εφετείο που αφορούσε στην τιμωρία του Καφού. Ο ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων θα εκτίσει ποινή έξι αγωνιστικών, καθώς η αρχική απόφαση δεν άλλαξε.

Στην ομάδα της Λεμεσού… βράζουν με την εξέλιξη της υπόθεσης. Αρχικά τονίζουν πως η απόφαση κρίθηκε στον… πόντο καθώς το αποτέλεσμα ήταν 3-2. Όπως διαρρέει από την ΑΕΛ, οι δύο υποστήριξαν πως η τσίχλα έπεσε από το στόμα του ποδοσφαιριστή και πως δεν υπήρξε πρόθεση για φτύσιμο στον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ.

Όσον αφορά στους άλλους τρεις ψήφους, υποστήριξαν πως υπήρχε φτύσιμο και πως ο παίκτης των γηπεδούχων προσπάθησε να το αποφύγει. Στην ΑΕΛ «βράζουν» τόσο για τις θέσεις των μελών που ψήφισαν κατά, όπως επίσης και για το γεγονός πως το σκεπτικό θα τους παραδοθεί σε 2-3 εβδομάδες λόγω φόρτου εργασίας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βολική ισοπαλία στο Μαυροβούνιο - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Γιάννης: «Νιώθω ξανά ζωντανός στο Μαϊάμι, απολαμβάνω κάθε γ@μ#μενη στιγμή - Έχω ακόμη 5-6 καλά χρόνια μπροστά μου»

NBA

|

Category image

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο με τους διαιτητές

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League θεωρούν πως η Σίτι θα υποβιβαστεί αν αποτύχει η έφεση»

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μάντζιος: «Είναι ένα υπέροχο γκρουπ και από εκεί ξεκινούν οι σωστές βάσεις»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έπιασε τόπο η έφεση, με κόσμο το Ανόρθωση - Πάφος!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέ καρέ η «έκρηξη» της Εθνικής μετά την ανατροπή!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έβαλε το λιθαράκι του ο αείμνηστος Δημήτρης Δημητρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο χρόνος γύρισε πίσω και στιγμές συγκίνησης στην παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανατροπή σε νεκρό χρόνο και… εκτόξευση για την Εθνική Κύπρου!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΛεΜπρόν: Στην 24η σεζόν με ισχιαλγία και αρθρίτιδα στο αριστερό πόδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία η ανανέωση του συμβολαίου του Κέιν στην Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χορηγία €10.000 στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτή είναι η απόφαση της Ρεάλ για Γκιουλέρ – Στο κλαμπ των «μακροχρόνιων συμβολαίων» ως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην ΑΕΛ: Κρίθηκε στο 3-2 η έφεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη