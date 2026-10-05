Έντονα ενοχλημένοι στην ΑΕΛ: Κρίθηκε στο 3-2 η έφεση!

Έντονη είναι η ενόχληση από την ΑΕΛ, μετά την απόρριψη της έφεσης από το Εφετείο που αφορούσε στην τιμωρία του Καφού. Ο ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων θα εκτίσει ποινή έξι αγωνιστικών, καθώς η αρχική απόφαση δεν άλλαξε.

Στην ομάδα της Λεμεσού… βράζουν με την εξέλιξη της υπόθεσης. Αρχικά τονίζουν πως η απόφαση κρίθηκε στον… πόντο καθώς το αποτέλεσμα ήταν 3-2. Όπως διαρρέει από την ΑΕΛ, οι δύο υποστήριξαν πως η τσίχλα έπεσε από το στόμα του ποδοσφαιριστή και πως δεν υπήρξε πρόθεση για φτύσιμο στον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ.

Όσον αφορά στους άλλους τρεις ψήφους, υποστήριξαν πως υπήρχε φτύσιμο και πως ο παίκτης των γηπεδούχων προσπάθησε να το αποφύγει. Στην ΑΕΛ «βράζουν» τόσο για τις θέσεις των μελών που ψήφισαν κατά, όπως επίσης και για το γεγονός πως το σκεπτικό θα τους παραδοθεί σε 2-3 εβδομάδες λόγω φόρτου εργασίας.