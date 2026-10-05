Το Εφετείο απέρριψε την έφεση της ΑΕΛ για τον Καφού!

Ανακοινώθηκε η απόφαση του Εφετείου που αφορά στον Καφού.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ τιμωρήθηκε με επιπλέον έξι αγωνιστικές αποκλεισμό λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (έφτυσε αντίπαλο), η ομάδα της Λεμεσού αποτέθηκε στο Δικαστικό όργανο της ΚΟΠ, το οποίο όμως δεν άλλαξε την απόφαση.

Έτσι, ο Πορτογάλος μέσος θα παραμείνει εκτός επιλογών για ακόμη έναν μήνα και βάλε. Συγκεκριμένα θα μπορεί να υπολογίζεται στην 10η αγωνιστική (22 Νοεμβρίου) στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Καρμιώτισσα. Θα χάσει ακόμη πέντε ματς πρωταθλήματος και τον αγώνα κυπέλλου για την α΄ φάση.

Αναλυτικά:

Το Εφετείο της ΚΟΠ συνεδρίασε σήμερα και εξέτασε την έφεση του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Λεμεσού Carlos Miguel Ribeiro Dias, κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, ημερομηνίας 16.09.2026.

Το Εφετείο κατά πλειοψηφία, απέρριψε την έφεση και ως εκ τούτου, επικύρωσε την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής.

Το αναλυτικό κείμενο της απόφασης του εφετείου, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.