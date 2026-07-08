Με Μακρίδη για την άνοδο η Ένωση

Ο νέος προπονητής της Ένωσης είναι ο Κωνσταντίνος Μακρίδης. Είδηση την οποία είχαμε μεταφέρει πριν από ένα και πλέον μήνα. Ο Κύπριος τεχνικός έλυσε το συμβόλαιο του με την Εθνική Ελπίδων και αναλαμβάνει άμεσα την ομάδα του Παραλιμνίου με στόχο να την επαναφέρει στην πρώτη κατηγορία.

Επιλογή του Χριστοφή

Ο Κωνσταντίνος Μακρίδης αποτελεί επιλογή του τεχνικού διευθυντή Δημήτρη Χριστοφή. Στο συμβόλαιο του Μακρίδη προβλέπεται αυτόματη ανανέωση για ακόμη ένα χρόνο εάν πετύχει την άνοδο και την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.