«Όχι» από τα μέλη της Ένωσης στους Αμερικανούς!

Δεν πέρασε από τη γενική συνέλευση της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου η πρόταση που κατατέθηκε για παραχώρηση της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος σε επενδυτικό fund με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μετά την αναλυτική παρουσίαση των όρων και των όσων προνοούσε η πρόταση γενική συνέλευση της Πέμπτης (25/6), καθώς και τη συζήτηση που ακολούθησε, τα μέλη καταψήφισαν την πρόταση με αποτέλεσμα την απόρριψή της.

Πλέον, η απόφαση του σωματείου θα μεταφερθεί στους εκπροσώπους του fund και απομένει να διαφανεί κατά πόσο οι Αμερικάνοι θα επανέλθουν με νέα, βελτιωμένη πρόταση με όρους που να ικανοποιούν τα μέλη ή αν κάπου εδώ μπαίνει τελεία στο όλο θέμα.