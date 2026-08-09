Αποθέωση Sky Sports για Καρέτσα: «Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι!»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε δίχτυα στο ντεμπούτο του με τη γερμανική ομάδα, σκοράροντας στο φιλικό απέναντι στην Άρσεναλ και κλέβοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση.

Μάλιστα, η εξαιρετική προσπάθειά του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από το Sky Sports, που σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο το γκολ του Καρέτσα.

«Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι!», ανέφερε χαρακτηριστικά το βρετανικό Μέσο, περιγράφοντας τη φάση: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κινείται από τα δεξιά στην αντεπίθεση και στέλνει την μπάλα με φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι πάνω γωνία».

Το Sky Sports στάθηκε μάλιστα στο timing του γκολ, σημειώνοντας πως ο νεαρός Έλληνας εξτρέμ «συστήνεται στην Ντόρτμουντ την εβδομάδα που υπέγραψε στον σύλλογο».

Ένα εντυπωσιακό πρώτο δείγμα από τον Καρέτσα, ο οποίος μόλις λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στους Βεστφαλούς φρόντισε να δείξει από νωρίς γιατί η Ντόρτμουντ επένδυσε πάνω του.

sport-fm.gr