Με τίποτα δεν τα σηκώνει τέτοια συμβόλαια

Τρία είναι τα καυτά συμβόλαια που προβληματίζουν την νέα επιτροπή που ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτά αφορούν τους Αντεμπάγιο, Οκέκε και Κούρεζ που έχουν συμβόλαιο και την νέα χρονιά. Ο Αντεμπάγιο που επέστρεψε τον Γενάρη δεν βοήθησε τίποτα ενώ οι Οκέκε και Κούρεζ έπαιζαν απλά για να παίζουν.

Εκτός από το ότι η προσφορά των Αντεμπάγιο, Οκέκε και Κούρεζ ήταν μηδαμινή η Ένωση στην β’ κατηγορία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να «σηκώσει» τέτοια συμβόλαια. Βέβαια και να μπορούσε να τα «σήκωνε» δεν θα τους κρατούσε αφού δεν πρόσφεραν τίποτα και δεν τους θέλει.

Η νέα επιτροπή που ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν θέλει να ρισκάρει με αυτά τα συμβόλαια. Μπορεί να υπάρχει κάποιος τρόπος αποδέσμευσης λόγω του ότι η ομάδα έπεσε στην β’ κατηγορία.