Μόνο για το γόητρο ο Εθνικός

Στον απόηχο του υποβιβασμού ο Εθνικός θα φιλοξενήσει απόψε (19:00) την Ομόνοια Αραδίππου σε ένα βαρύ κλίμα. Πίκρα, στεναχώρια και απογοήτευση στο Δασάκι αφού ο Εθνικός είναι υποχρεωμένος να παίξει στο τελευταίο παιχνίδι όχι για την παραμονή αλλά απλά για να παίξει. Ακόμη περισσότερο γίνεται λόγος για το πως έπεσε η ομάδα και όχι για το σημερινό παιχνίδι.

Είναι ένα αδιάφορο παιχνίδι που εκτός από το γόητρο ο Εθνικός δεν έχει τίποτε άλλο να στοχεύσει. Το γόητρο είναι απλά να τελειώσει την σαιζόν με μια νίκη για ηθική ικανοποίηση. Επίσης εάν κερδίσει την Ομόνοια Αραδίππου και ηττηθεί ο Ακρίτας να αποφύγει την προτελευταία θέση.

Η ομάδα της Άχνας έπεσε στην β’ κατηγορία από την προηγούμενη αγωνιστική παρά την εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί της Ένωσης. Αναμφίβολα κανείς στο Δασάκι δεν περίμενε τον υποβιβασμό και τούτο είναι κάτι που προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση.

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς ξεκαθάρισε πώς όλη στην ομάδα είναι επαγγελματίες και παρά την απογοήτευση θέλουν να τελειώσουν σωστά στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ο Σερβοκύπριος τεχνικός αναμένεται πως θα δώσει ευκαιρία και χρόνο κυρίως σε νεαρούς και σε παίκτες που δεν ήταν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια. Οι Σιβέριο, Καμάτσο, Γκονζάλες, Φελίπε, Ψάλτης, διεκδικούν θέση. Εκτός πλάνων του Βέσκο Μιχαήλοβιτς είναι ο Γιούσης λόγω καρτών.