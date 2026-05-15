Γιουβέντους: Δύσκολα θα μείνει ο Βλάχοβιτς

Ο Σέρβος επιθετικός έχει προταθεί ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, ανάμεσά τους και η Μπαρτσελόνα. Η καταλανική ομάδα φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του, για την κάλυψη του κενού που θα αφήσει η αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από το ρόστερ της. Ο διεθνής παίκτης θα περιμένει προτάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα για να τις μελετήσει. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Γιουβέντους δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο πώλησης του Βλάχοβιτς, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά. Τη φετινή σεζόν, ο 26χρονος επιθετικός μετράει οκτώ γκολ και δυο ασίστ σε 21 συμμετοχές με τη φανέλα της «βέκια σινιόρα» σε όλες τις διοργανώσεις.

Novasports.gr