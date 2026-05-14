Μάριος Χριστοφόρου στο ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια (Οι ορισμοί)
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου και της 7ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)
Σάββατο, 16.05.2026 / 18:00
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Σάββατο, 16.05.2026 / 18:00
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΠΑΦΟΣ F.C.
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Σάββατο, 16.05.2026 / 18:00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Β’ ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)
Κυριακή, 17.05.2026 / 17:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Στάδιο: Vitex «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος