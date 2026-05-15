ΠΑΟΚ: Δουλειά στην τακτική ενόψει Παναθηναϊκού

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας με φόντο το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό μπαίνει ο ΠΑΟΚ

Αναλυτικά η ενημέρωση του Δικεφάλου: 

«Δύο μέρες πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Η μέρα στη Νέα Μεσημβρία περιλάμβανε δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας, στην τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και δίτερμα υψηλής έντασης.

Οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η ομάδα θα προπονηθεί το Σάββατο (16.05) στις 11:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αθήνα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία». 

