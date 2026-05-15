Πετεβίνος για την πιθανότητα επένδυσης στον ΑΠΟΕΛ: «Είναι μία δύσκολη διαδικασία, υπάρχει καλή και ειλικρινής πρόθεση»

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος αναφέρθηκε στα τελευταία νέα των γαλαζοκιτρίνων, καθώς φυσικά και για το νέα θέμα με πιθανή επένδυση στην ομάδα.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις:

Για τα θέματα που τρέχει η ομάδα: «Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε η διοίκηση Χάρη Φωτίου, προσπαθεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Το να αποδείξει στον κόσμο οτι ολα αυτά που λες τα εννοείς είναι πολύ δύσκολο. Κάθε ανακοίνωση της ομάδας, πρέπει να έχει ουσία και αυτό είναι μέρος της αλλαγής νοοτροπίας που θέλει να περάσει η διοίκηση. Δεν μπορείς να κτίσεις εμπιστοσύνη στον κόσμο μέσα σε 2 μήνες. Αυτό που μου είπε να μεταφέρω ο πρόεδρος είναι οτι το χρέος του ΑΠΟΕΛ, δεν έχει αύξηθει ούτε ενα ευρώ. Σε σχέση με τα νούμερα που έδωσε ο πρόεδρος στην διάσκεψη, τα ελλείμματα έχουν μειωθεί.»

Για τις οφειλές: «Οι περιπτώσεις ομάδων, παικτών, προπονητών που υπάρχουν οφειλές σε αυτούς δεν έχουν προστεθεί στα έξοδα. Οι περιπτώσεις αυτές διευθετούνται και υπάρχουν περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται πρίν βγούν στην δημοσιότητα. Ο Ελ Αραμπί δεν είχε διάθεση να διαπραγματευτεί, Δεν είναι μόνο στον ΑΠΟΕΛ που γίνεται αυτό. Όταν δικαιωθεί μια ομάδα από το CAS, είδατε κάπου να βγαίνει ανακοίνωση από κάποια ομάδα;»

Για την συμφωνία εμπιστευτικότητας: «Όταν υπογράφεις μια τέτοια συμφωνία, δεσμεύεις την εμπιστευτικότητα όλων των πλεύρων και θα πρέπει να το τηρήσουμε στο έπακρο για να μπορούμε να είμαστε σωστοί με τον συνομιλητή μας. Στον ποδοσφαιρικό κόσμο, έχεις φιλάθλους, δεν είναι απλοί πελάτες και είσαι υπόλογος στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, όπου υπάρχει σύμφωνο εμπιστευτικότητας, εκεί πρέπει να μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Ότι έχετε ακούσει δεν ισχύει τίποτα. Ξεκινούμε από μηδενική βάση μέχρι να βρεθεί η κοινή συνισταμένη»

Για την διαδικασία: «Είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά υπάρχει καλή πρόθεση από όλες τις πλεύρες. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει θέμα μετόχων, Υπάρχουν 4 μέρη που είναι η διοίκηση της εταιρείας, η διοίκηση του σωματείου, η συμβουλευτική επιτροπή που είναι κομβική για την διαδικασία και η πλεύρα του επενδυτή.»

Για τα μονοπάτια της ομάδας: «Σε περίπτωση που δεν καταλήξει η υπόθεση επενδυτή, ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να πορεύτει χωρίς εξωτερικές οικονομικές βοήθειες. Έκανα ενα κάλεσμα στον κόσμο να συνεχίσει να είναι κοντά στην ομάδα. Είναι ο κόσμος με τους παράγοντες που το κρατά. Είναι το μεγαλύτερο brand στο κυπριακό ποδόσφαιρο και μπορεί να είναι success story. Αν δεις και στα social media, τον κόσμο που ασχολείται με τον ΑΠΟΕΛ θα το καταλάβεις αυτό»