Επαναδιεκδικεί με... αστερίσκο

Ο Κυριάκος Πραστίτης και οι συνεργάτες του δεν θέλουν να αιωρείται ένα σκηνικό αβεβαιότητας όσον αφορά το διοικητικό μέτωπο. Ήδη η επόμενη μέρα, με το διπλό εμπάργκο είναι δύσκολη και δεν επιθυμούν να δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Για αυτό και στη γενική συνέλευση της 5ης Ιουνίου, το νυν διοικητικό συμβούλιο με επικεφαλής τον Κυριάκο Πραστίτη, θα επαναδιεκδικήσει. Με ένα όμως αστερίσκο. Δηλαδή, εάν υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός, τότε θα αποσυρθεί ο συνδυασμός ώστε ο σύλλογός να πορευτεί με πλήρη σύμπνοια. Ωστόσο τονίζει, πως ο ενδιαφερόμενος να αναλάβει το διοικητικό πηδάλιο, θα πρέπει να διασφαλίσει την οικονομική ανάταση του συλλόγου, παρουσιάζοντας επαρκώς στα μέλη το πλάνο του. Μόνο έτσι θα παραδώσει τη σκυτάλη.

Η Ανόρθωση, η αλήθεια είναι πως εδώ και μία διετία, είναι στον αναπνευστήρα, με τη διοίκηση Πραστίτη πάντως, να κάνει ότι μπορεί για να κλείσει... τρύπες που άνοιξαν άλλοι. Και γίνεται προσπάθεια όπως βρεθεί ένα άτομο που θα επαναφέρει την ομάδα της Αμμοχώστου σε πρωταγωνιστική πορεία.