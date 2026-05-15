Έτοιμη να κάνει πρόταση στη Λειψία για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ

«Καυτό» καλοκαίρι αναμένεται να είναι το προσεχές για τη Λίβερπουλ, η οποία αναμένεται να απασχολήσει πολύ μεταγραφικά. Είναι έτοιμη μάλιστα, να κάνει πρόταση στη Λειψία για τον Ντιομαντέ, τον οποίο τον παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό.

πως αναφέρει λοιπόν και το «Anfield Edition», οι «reds» είναι έτοιμοι να κάνουν πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, στη Λειψία. Το ύψος της, αναμένεται να φτάσει τα 75 εκατομμύρια λίρες. Εκτός από τον Ντιομαντέ, η Λίβερπουλ έχει βάλει εδώ και καιρό στο… μάτι, τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά!

Ο Ιβοριανός εξτρέμ της Λειψίας, μετρά φέτος 13 γκολ και εννέα ασίστ

