ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτοιμη να κάνει πρόταση στη Λειψία για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτοιμη να κάνει πρόταση στη Λειψία για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ

Δίνει 75 εκατομμύρια!

«Καυτό» καλοκαίρι αναμένεται να είναι το προσεχές για τη Λίβερπουλ, η οποία αναμένεται να απασχολήσει πολύ μεταγραφικά. Είναι έτοιμη μάλιστα, να κάνει πρόταση στη Λειψία για τον Ντιομαντέ, τον οποίο τον παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό.

πως αναφέρει λοιπόν και το «Anfield Edition», οι «reds» είναι έτοιμοι να κάνουν πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, στη Λειψία. Το ύψος της, αναμένεται να φτάσει τα 75 εκατομμύρια λίρες. Εκτός από τον Ντιομαντέ, η Λίβερπουλ έχει βάλει εδώ και καιρό στο… μάτι, τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά!

Ο Ιβοριανός εξτρέμ της Λειψίας, μετρά φέτος 13 γκολ και εννέα ασίστ

πως αναφέρει λοιπόν και το «Anfield Edition», οι «reds» είναι έτοιμοι να κάνουν πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, στη Λειψία. Το ύψος της, αναμένεται να φτάσει τα 75 εκατομμύρια λίρες. Εκτός από τον Ντιομαντέ, η Λίβερπουλ έχει βάλει εδώ και καιρό στο… μάτι, τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά!

Ο Ιβοριανός εξτρέμ της Λειψίας, μετρά φέτος 13 γκολ και εννέα ασίστ.

πως αναφέρει λοιπόν και το «Anfield Edition», οι «reds» είναι έτοιμοι να κάνουν πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, στη Λειψία. Το ύψος της, αναμένεται να φτάσει τα 75 εκατομμύρια λίρες. Εκτός από τον Ντιομαντέ, η Λίβερπουλ έχει βάλει εδώ και καιρό στο… μάτι, τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά!

Ο Ιβοριανός εξτρέμ της Λειψίας, μετρά φέτος 13 γκολ και εννέα ασίστ!

England365.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Eλεύθερος ο Νούνιες από την Αλ Χιλάλ και πλησιάζει στη Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Δουλειά στην τακτική ενόψει Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Επαναδιεκδικεί με... αστερίσκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της ολοκληρωτικά στον Τζολάκη»

Ελλάδα

|

Category image

Με τίποτα δεν τα σηκώνει τέτοια συμβόλαια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έτοιμη να κάνει πρόταση στη Λειψία για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο για το γόητρο ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Ιδιαίτερη η κατάσταση στο Final-Four με την απουσία του Παναθηναϊκού»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στη μάχη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Κροατίας ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπερνάρντο Σίλβα: «Πριν το Μουντιάλ η απόφαση για τη νέα μου ομάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κινητικότητα για κάτι καλύτερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μήνας αφιερωμένος στην ψυχική υγεία στον Αθλητισμό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επαναδιεκδικεί την προεδρία ο Μάριος Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Άρσεναλ θα πρέπει να… ιδρώσει με την Μπέρνλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Δύσκολα θα μείνει ο Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη