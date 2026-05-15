ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ θα πρέπει να… ιδρώσει με την Μπέρνλι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Άρσεναλ θα πρέπει να… ιδρώσει με την Μπέρνλι

Ο προπονητής της, προανήγγειλε δύσκολη αναμέτρηση!

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει σχεδόν σε τρεις μέρες την Μπέρνλι, για την προ – τελευταία αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Αρτέτα θέλει προφανώς μόνο τη νίκη, ώστε να κάνει ακόμη ένα βήμα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο προπονητής όμως της δεύτερης, που έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό, το έκανε… ξεκάθαρο, πως δεν θα κάνει κάποιο «δώρο» στους «κανονιέρηδες».

Η αποστολή της Άρσεναλ απέναντι στην Μπέρνλι δεν πρόκειται να είναι τόσο εύκολη, καθώς ο προπονητής της δεύτερης ανέφερε πως η ομάδα του θα παίξει… κανονικά, παρότι είναι ήδη υποβιβασμένη. Οι «κανονιέρηδες» θέλουν μόνο τη νίκη για να φτάσουν μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα, όμως πρέπει να κοπιάσουν πολύ.

Συγκεκριμένα, ο Μάικλ Τζάκσον, τόνισε στη συνέντευξη τύπου της ομάδας του, πως θα αντιμετωπίσει την αναμέτρηση σαν όλες τις υπόλοιπες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην παίξει κανονικά.

Ο τεχνικός της Μπέρνλι, δήλωσε:

«Θα πάρουμε τον αγώνα με την Άρσεναλ στα… σοβαρά!»

 

England365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτζώκας: «Ιδιαίτερη η κατάσταση στο Final-Four με την απουσία του Παναθηναϊκού»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στη μάχη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Κροατίας ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπερνάρντο Σίλβα: «Πριν το Μουντιάλ η απόφαση για τη νέα μου ομάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κινητικότητα για κάτι καλύτερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μήνας αφιερωμένος στην ψυχική υγεία στον Αθλητισμό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επαναδιεκδικεί την προεδρία ο Μάριος Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Άρσεναλ θα πρέπει να… ιδρώσει με την Μπέρνλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Δύσκολα θα μείνει ο Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετεβίνος για την πιθανότητα επένδυσης στον ΑΠΟΕΛ: «Είναι μία δύσκολη διαδικασία, υπάρχει καλή και ειλικρινής πρόθεση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η απάντηση του Χέιζ-Ντέιβις στους επικριτές του

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Ποιος να σου πει τι ΠΡΑΣΙΝΕ ΛΑΕ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Πόλεμος» δηλώσεων στη Ρεάλ μεταξύ Αρμπελόα-Εμπαπέ: «Μου είπε πως θα είμαι ο 4ος επιθετικός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιμεόνε: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να σταματήσει την Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΚ: Ανοιχτή η παραμονή του Περέιρα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη