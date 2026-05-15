Η Άρσεναλ θα πρέπει να… ιδρώσει με την Μπέρνλι

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει σχεδόν σε τρεις μέρες την Μπέρνλι, για την προ – τελευταία αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Αρτέτα θέλει προφανώς μόνο τη νίκη, ώστε να κάνει ακόμη ένα βήμα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο προπονητής όμως της δεύτερης, που έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό, το έκανε… ξεκάθαρο, πως δεν θα κάνει κάποιο «δώρο» στους «κανονιέρηδες».

Η αποστολή της Άρσεναλ απέναντι στην Μπέρνλι δεν πρόκειται να είναι τόσο εύκολη, καθώς ο προπονητής της δεύτερης ανέφερε πως η ομάδα του θα παίξει… κανονικά, παρότι είναι ήδη υποβιβασμένη. Οι «κανονιέρηδες» θέλουν μόνο τη νίκη για να φτάσουν μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα, όμως πρέπει να κοπιάσουν πολύ.

Συγκεκριμένα, ο Μάικλ Τζάκσον, τόνισε στη συνέντευξη τύπου της ομάδας του, πως θα αντιμετωπίσει την αναμέτρηση σαν όλες τις υπόλοιπες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην παίξει κανονικά.

Ο τεχνικός της Μπέρνλι, δήλωσε:

«Θα πάρουμε τον αγώνα με την Άρσεναλ στα… σοβαρά!»

