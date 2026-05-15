Επαναδιεκδικεί την προεδρία ο Μάριος Αργυρίδης

Ο πρόεδρος του σωματείου της Ομόνοιας, Mάριος Αργυρίδης, ανακοίνωσε ότι θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία με δικό του συνδυασμό, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων όλων των αγωνιστικών τμημάτων.

Σημειώνεται ότι ο Μάριος Αργυρίδης είναι υποψήφιος για τις βουλευτικές εκλογές, όντας στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ.

Όπως ο ίδιος ανάφερε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά την προεδρία, με δικό του συνδυασμό .