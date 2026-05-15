Μήνας αφιερωμένος στην ψυχική υγεία στον Αθλητισμό

Ο Μάιος είναι ο μήνας ο οποίος έχει αφιερωθεί για διάφορες ενέργειες για την Ψυχική Υγεία στον Αθλητισμό και η ΚΟΠ συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί.

Στόχος είναι να σπάσει το στίγμα της σιωπής για την ψυχική υγεία των αθλητών και των προπονητών.

Οι ποδοσφαιριστές των ομάδων θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο με τις φανέλες που θα αναγράφουν σλόγκαν για τον σκοπό αυτό και θα μεταφέρουν σχετικό πανό.