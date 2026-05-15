«Η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της ολοκληρωτικά στον Τζολάκη»

Πολύ σύντομη απ' ότι φαίνεται, ήταν η θητεία του 'Εντερσον στη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο, μετά από μόλις έναν χρόνο παρουσίας.

Ο πολύπειρος γκολκίπερ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες στην Τουρκία και αποτελεί πλέον... κόκκινο πανί για τους φιλάθλους, οι οποίοι μάλιστα τον συγκρίνουν με τον τρίτο τερματοφύλακα της ομάδας, Ταρίκ Τσετίν!

Η τουρκική «star.com» αναφέρει ότι ο νούμερο ένα στόχος της Φενέρ για τη θέση του γκολκίπερ, είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να αποκτηθεί έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ενδιαφέρον της τουρκικής ομάδας για τον διεθνή τερματοφύλακα, μόνο πρωτόγνωρο δεν είναι. Από την περσινή σεζόν υπάρχουν δημοσιεύματα που συνδέουν τη Φενέρ με τον Τζολάκη, ενώ για ένα διάστημα είχε μπει στο... παιχνίδι και η Γαλατασαράι.

Ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων», είχε άλλη μια «μεστή» σεζόν, κρατώντας μάλιστα ανέπαφη την εστία του σε 23 από τα 42 φετινά παιχνίδια που αγωνίστηκε.

