ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κινητικότητα για κάτι καλύτερο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κινητικότητα για κάτι καλύτερο

Η «Κυρία» θέλει μόνο να… μάθει από τα λάθη της

Το σημερινό (15/05) παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κλείνει μια δύσκολη σεζόν για την Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει να αφήσει πίσω το άγχος της παραμονής, τα όσα διαδραματίστηκαν και οδήγησαν στον… κατήφορο. Η «Κυρία» θέλει μόνο να… μάθει από τα λάθη της ώστε αφενός να μην τα επαναλάβει και αφετέρου να χαράξει μια καλύτερη αγωνιστική πορεία στο μέλλον.

Οι δύο μεταγραφικές που ακολουθούν δεν την… αφορούν, αφού δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε προσθήκες, για αυτό και ο Καμορανέζι ποντάρει στο υφιστάμενο ρόστερ. Με τον 47χρονο τεχνικό στο τιμόνι στην «Κυρία» ευελπιστούν πως η προετοιμασία και η φιλοσοφία του θα έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, από την τρέχουσα περίοδο.

Όσον αφορά στις προσθαφαιρέσεις, ο Ελιάν Σόσα αποχαιρέτησε τους κυανόλευκους καθώς ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του από την ΑΕΚ Αθηνών. Ο Αργεντινός δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, σύμφωνα και με τους αριθμούς του (ένα γκολ και μηδέν ασίστ σε 26 ματς). Αντίθετα, οι Σατίν και Ντιόν κερδίζουν έδαφος παραμονής, καθώς ο Καμορανέζι φαίνεται να άναψε το πράσινο φως για ανανέωση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτζώκας: «Ιδιαίτερη η κατάσταση στο Final-Four με την απουσία του Παναθηναϊκού»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στη μάχη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Κροατίας ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπερνάρντο Σίλβα: «Πριν το Μουντιάλ η απόφαση για τη νέα μου ομάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κινητικότητα για κάτι καλύτερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μήνας αφιερωμένος στην ψυχική υγεία στον Αθλητισμό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επαναδιεκδικεί την προεδρία ο Μάριος Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Άρσεναλ θα πρέπει να… ιδρώσει με την Μπέρνλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Δύσκολα θα μείνει ο Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετεβίνος για την πιθανότητα επένδυσης στον ΑΠΟΕΛ: «Είναι μία δύσκολη διαδικασία, υπάρχει καλή και ειλικρινής πρόθεση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η απάντηση του Χέιζ-Ντέιβις στους επικριτές του

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Ποιος να σου πει τι ΠΡΑΣΙΝΕ ΛΑΕ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Πόλεμος» δηλώσεων στη Ρεάλ μεταξύ Αρμπελόα-Εμπαπέ: «Μου είπε πως θα είμαι ο 4ος επιθετικός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιμεόνε: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να σταματήσει την Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΚ: Ανοιχτή η παραμονή του Περέιρα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη