Κινητικότητα για κάτι καλύτερο

Το σημερινό (15/05) παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κλείνει μια δύσκολη σεζόν για την Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει να αφήσει πίσω το άγχος της παραμονής, τα όσα διαδραματίστηκαν και οδήγησαν στον… κατήφορο. Η «Κυρία» θέλει μόνο να… μάθει από τα λάθη της ώστε αφενός να μην τα επαναλάβει και αφετέρου να χαράξει μια καλύτερη αγωνιστική πορεία στο μέλλον.

Οι δύο μεταγραφικές που ακολουθούν δεν την… αφορούν, αφού δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε προσθήκες, για αυτό και ο Καμορανέζι ποντάρει στο υφιστάμενο ρόστερ. Με τον 47χρονο τεχνικό στο τιμόνι στην «Κυρία» ευελπιστούν πως η προετοιμασία και η φιλοσοφία του θα έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, από την τρέχουσα περίοδο.

Όσον αφορά στις προσθαφαιρέσεις, ο Ελιάν Σόσα αποχαιρέτησε τους κυανόλευκους καθώς ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του από την ΑΕΚ Αθηνών. Ο Αργεντινός δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, σύμφωνα και με τους αριθμούς του (ένα γκολ και μηδέν ασίστ σε 26 ματς). Αντίθετα, οι Σατίν και Ντιόν κερδίζουν έδαφος παραμονής, καθώς ο Καμορανέζι φαίνεται να άναψε το πράσινο φως για ανανέωση.