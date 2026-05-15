Μία χρονιά, σε 90 λεπτά

Με τον πρωταθλητή να έχει ήδη αναδειχθεί, με την Ομόνοια να το έχει ήδη βάλει στη βιτρίνα της, και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια να έχουν βρει κάτοχο (ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος FC), μέσα από τα παιχνίδια του β΄ ομίλου θα μάθουμε ποια θα είναι η τρίτη ομάδα που θα αποχαιρετήσει την Α΄ Κατηγορία.

Η Ένωση έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό, ενώ, την προηγούμενη αγωνιστική, την ακολούθησε και ο Εθνικός Άχνας. Το πικρό ποτήρι δεν θέλουν να γευτούν ο Ολυμπιακός και ο Ακρίτας. Η 7η λοιπόν και τελευταία αγωνιστική έχει... ενδιαφέρον και το κάθε λεπτό έχει τη σημασία του. Ουσιαστικά παίζονται οι κόποι μιας χρονιάς σε 90 λεπτά την τελευταία αγωνιστική.

Οι μαυροπράσινοι μπαίνουν με πλεονέκτημα στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ (19:00) για να παίξουν με την πρωτοπόρο Ανόρθωση. Αυτός ορίζει την τύχη του καθώς είναι στο +2 από την ομάδα της Χλώρακας, η οποία την ίδια ώρα θα φιλοξενήσει την αδιάφορη ΑΕΛ. Οι μαυροπράσινοι ωστόσο δεν ευνοούνται με ισοπαλία και άρα επιζητούν μόνο νίκη αφού μειονεκτoύν στην ισοβαθμία μιας και έχασαν δύο παιχνίδια, ενώ το άλλο έληξε ισόπαλο.

Όπως ήταν λογικό, στα δύο παιχνίδια που κρίνεται η παραμονή, ορίστηκαν ξένοι ρεφ. Στο ΓΣΠ θα είναι ο Γκιόργκι Καμπάκοφ από τη Βουλγαρία με τον Σέρβο Ντράγκομιρ Ντραγκάνοφ να είναι στο VAR. Στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα είναι άρχοντας ο Κροάτης Άντε Κούλινα με τον συμπατριώτη του Ντάριο Μπελ να είναι στο VAR.

Να σημειωθεί πως υπάρχει ακόμη ένα παιχνίδι αλλά είναι αδιάφορο. Πρόκειται για το Εθνικός Άχνας - Ομόνοια Αραδίππου, με τους φιλοξενούμενους να έχουν πετύχει την παραμονή τους και να θέλουν καλύτερο πλασάρισμα.

Σε αυτή την τελευταία αγωνιστική ο Νίκολας Αντερέγκεν του Εθνικού Άχνας μπαίνει με προβάδισμα τριών γκολ από τον Στέφανο Σένσι της Ανόρθωσης. Ο πρώτος έχει δώδεκα έναντι εννιά του δεύτερου, ενώ στα οκτώ είναι οι Ζακάρια Σαβό της ΑΕΛ και Χρίστος Γιούσης του Εθνικού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ανόρθωση11-12-935-3945

2. ΑΕΛ12-5-1539-4541

3. Ε.Ν. Ύψωνα11-6-1536-4439

4. Ομόνοια Αρ.11-6-1529-4139

5. Ολυμπιακός9-10-1331-4437

6. Ακρίτας10-5-1730-5635

7. Εθνικός Άχνας10-3-1933-5133

8. Ένωση1-1-3011-804