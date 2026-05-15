ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία χρονιά, σε 90 λεπτά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μία χρονιά, σε 90 λεπτά

Η μοναδική εκκρεμότητα που απέμεινε στον ποδοσφαιρικό μαραθώνιο θα κλείσει σήμερα, γύρω στις 21:00 το βράδυ.

Με τον πρωταθλητή να έχει ήδη αναδειχθεί, με την Ομόνοια να το έχει ήδη βάλει στη βιτρίνα της, και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια να έχουν βρει κάτοχο (ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος FC), μέσα από τα παιχνίδια του β΄ ομίλου θα μάθουμε ποια θα είναι η τρίτη ομάδα που θα αποχαιρετήσει την Α΄ Κατηγορία.

Η Ένωση έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό, ενώ, την προηγούμενη αγωνιστική, την ακολούθησε και ο Εθνικός Άχνας. Το πικρό ποτήρι δεν θέλουν να γευτούν ο Ολυμπιακός και ο Ακρίτας. Η 7η λοιπόν και τελευταία αγωνιστική έχει... ενδιαφέρον και το κάθε λεπτό έχει τη σημασία του. Ουσιαστικά παίζονται οι κόποι μιας χρονιάς σε 90 λεπτά την τελευταία αγωνιστική.

Οι μαυροπράσινοι μπαίνουν με πλεονέκτημα στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ (19:00) για να παίξουν με την πρωτοπόρο Ανόρθωση. Αυτός ορίζει την τύχη του καθώς είναι στο +2 από την ομάδα της Χλώρακας, η οποία την ίδια ώρα θα φιλοξενήσει την αδιάφορη ΑΕΛ. Οι μαυροπράσινοι ωστόσο δεν ευνοούνται με ισοπαλία και άρα επιζητούν μόνο νίκη αφού μειονεκτoύν στην ισοβαθμία μιας και έχασαν δύο παιχνίδια, ενώ το άλλο έληξε ισόπαλο.

Όπως ήταν λογικό, στα δύο παιχνίδια που κρίνεται η παραμονή, ορίστηκαν ξένοι ρεφ. Στο ΓΣΠ θα είναι ο Γκιόργκι Καμπάκοφ από τη Βουλγαρία με τον Σέρβο Ντράγκομιρ Ντραγκάνοφ να είναι στο VAR. Στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα είναι άρχοντας ο Κροάτης Άντε Κούλινα με τον συμπατριώτη του Ντάριο Μπελ να είναι στο VAR.

Να σημειωθεί πως υπάρχει ακόμη ένα παιχνίδι αλλά είναι αδιάφορο. Πρόκειται για το Εθνικός Άχνας - Ομόνοια Αραδίππου, με τους φιλοξενούμενους να έχουν πετύχει την παραμονή τους και να θέλουν καλύτερο πλασάρισμα.

Σε αυτή την τελευταία αγωνιστική ο Νίκολας Αντερέγκεν του Εθνικού Άχνας μπαίνει με προβάδισμα τριών γκολ από τον Στέφανο Σένσι της Ανόρθωσης. Ο πρώτος έχει δώδεκα έναντι εννιά του δεύτερου, ενώ στα οκτώ είναι οι Ζακάρια Σαβό της ΑΕΛ και Χρίστος Γιούσης του Εθνικού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ανόρθωση11-12-935-3945

2. ΑΕΛ12-5-1539-4541

3. Ε.Ν. Ύψωνα11-6-1536-4439

4. Ομόνοια Αρ.11-6-1529-4139

5. Ολυμπιακός9-10-1331-4437

6. Ακρίτας10-5-1730-5635

7. Εθνικός Άχνας10-3-1933-5133

8. Ένωση1-1-3011-804

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιουβέντους: Δύσκολα θα μείνει ο Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετεβίνος για την πιθανότητα επένδυσης στον ΑΠΟΕΛ: «Είναι μία δύσκολη διαδικασία, υπάρχει καλή και ειλικρινής πρόθεση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η απάντηση του Χέιζ-Ντέιβις στους επικριτές του

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Ποιος να σου πει τι ΠΡΑΣΙΝΕ ΛΑΕ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Πόλεμος» δηλώσεων στη Ρεάλ μεταξύ Αρμπελόα-Εμπαπέ: «Μου είπε πως θα είμαι ο 4ος επιθετικός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιμεόνε: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να σταματήσει την Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΚ: Ανοιχτή η παραμονή του Περέιρα

Ελλάδα

|

Category image

Μία χρονιά, σε 90 λεπτά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (15/5)

TV

|

Category image

Σε ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε ο Ντιούφ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

F1: Το σενάριο «βόμβα» ανταλλαγής Φερστάπεν με Πιάστρι

AUTO MOTO

|

Category image

Με τις γνωστές απουσίες ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοινώθηκε η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ με σούπερ βίντεο και χωρίς Καμαβινγκά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγκάλιασαν την παραμονή Βαλένθια και Ράγιο Βαγεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη