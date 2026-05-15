Μπερνάρντο Σίλβα: «Πριν το Μουντιάλ η απόφαση για τη νέα μου ομάδα»

Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Μπερνάρντο Σίλβα, με ένα μακροσκελές μήνυμα, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε της σεζόν, έπειτα από εννέα χρόνια τίτλων και επιτυχιών στον σύλλογο.

Έκτοτε, έχουν ακουστεί αρκετές ομάδες, ως πιθανότερες για τον επόμενο προορισμό της καριέρας του Πορτογάλου, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του.

«Ναι θα ήθελα να έχω αποφασίσει για την επόμενη μου ομάδα πριν το Μουντιάλ. Θα ήθελα να βρεθώ στις ΗΠΑ με την εθνική Πορτογαλίας έχοντας ήδη πάρει την απόφασή μου», ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας στο Canal 11, ενώ απάντησε και σε ερώτηση για τα σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στη Μπενφίκα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να επιστρέψω στη Μπενφίκα αλλά κάποια άλλη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω όμως εάν η Μπενφίκα θα με ήθελε εκείνη την στιγμή».

Η ομάδα που παρουσιάζεται ως φαβορί για την απόκτησή του είναι η Μπαρτσελόνα, χωρίς όμως να έχουν πέσει υπογραφές προς το παρόν.

 

