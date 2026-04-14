Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λουκάσεν;
Ο Ντέρικ Λούκασεν είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα ήθελε να κρατήσει στο ρόστερ της η Πάφος
Για τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό και το συμβόλαιο του μίλησε ο Χάρης Θεοχάρους.
Ο Γενικός Διευθυντής της παφιακής ομάδας, μιλώντας στον Super Sport 104.0 αναφέρθηκε στις συζητήσεις για να την ανανέωση του συμβολαίου του Λουκάσεν.
Η σχετική του τοποθέτηση:
«Γίνονται κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι πρός το παρόν. Όταν αγωνίζεσαι και στο Τσάμπιονς Λιγκ και σε βλέπουν ομάδες, δυσκολέυουν τα πράγματα»