Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λουκάσεν;

Για τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό και το συμβόλαιο του μίλησε ο Χάρης Θεοχάρους.

Ο Γενικός Διευθυντής της παφιακής ομάδας, μιλώντας στον Super Sport 104.0 αναφέρθηκε στις συζητήσεις για να την ανανέωση του συμβολαίου του Λουκάσεν.

Η σχετική του τοποθέτηση:

«Γίνονται κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι πρός το παρόν. Όταν αγωνίζεσαι και στο Τσάμπιονς Λιγκ και σε βλέπουν ομάδες, δυσκολέυουν τα πράγματα»