Κλειδώνει το πλάνο κούπας

Το τελικό πλάνο ενόψει του μεγάλου τελικού κυπέλλου της ερχόμενης Παρασκευής (29/05, 19:00) στο ΓΣΠ, απέναντι στην Πάφος FC, καταστρώνει ο προπονητής του Απόλλωνα. Ο Ερνάν Λοσάδα έχει κατασταλάξει σε μεγάλο βαθμό στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το αρχικό σχήμα και αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα τις τελευταίες του αμφιβολίες.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Κουν θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, με τους Κβίντα και Λαμ να αποτελούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Λιούμπιτς, Βέισμπεκ και Ασουνσάο, στις πτέρυγες θα κινούνται ο Τόμας αριστερά και ο Ροντρίγκεζ δεξιά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Μάρκες.

Αναφορικά με το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Μαλεκκίδης νιώθει πολύ καλύτερα και εκτός απροόπτου θα τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Στη δεξιά πτέρυγα, η συμμετοχή του Γκασπάρ παραμένει αμφίβολη, ωστόσο επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία πως θα προλάβει το μεγάλο παιχνίδι. Την ίδια στιγμή, ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία του Ζμέρχαλ. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος και Ντουοντού.

Ο Αργεντίνος τεχνικός αξιοποιεί τις προπονήσεις για τις τελευταίες τακτικές πινελιές. Ο 44χρονος κόουτς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνοχή των γραμμών, τις αλληλοκαλύψεις, την κυκλοφορία και φυσικά την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Εφόσον οι κυανόλευκοι βγάλουν αυτά τα στοιχεία στον αγωνιστικό χώρο, θα αυξήσουν σαφώς τις πιθανότητες για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Στο στρατόπεδο της λεμεσιανής ομάδας επικρατεί η πεποίθηση πως αν η ομάδα παρουσιάσει το πρόσωπο που την οδήγησε στο μεγάλο αήττητο σερί, αλλά και στις εμφανίσεις στο θεσμό του κυπέλλου, ο στόχος θα επιτευχθεί. Πέρα από το γόητρο του κυπέλλου, ισχυρό κίνητρο αποτελεί και το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές επιθυμούν να ανταμείψουν τον κόσμο τους με μια μεγάλη χαρά, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη στήριξη που τους παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Δείτε επίσης:

Κίρζης: «Περήφανος που οδηγώ τον Απόλλωνα σε 5ο τελικό, να πάρουμε το 10ο στη Λεμεσό»

Λοσάδα: «Να δώσουμε στον κόσμο θέαμα και τρόπαιο - Έχω εκπλαγεί»

Μαλεκκίδης: «Η ομάδα επιστρέφει εκεί που της αρμόζει, να δώσουμε τα πάντα»