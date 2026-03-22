Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεδρία της Πάφος FC o Ρομάν Ντουμπόφ

Με ανακοίνωσή της η Πάφος FC ανακοίνωσε την απόφασή του Ρομάν Ντουμπόφ, όπως αποχωρήσει από την προεδρία της παφιακής ομάδας, αλλά θα στηρίζει ως μέτοχος μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου.

Προηγουμένως, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Απόλλωνα ο πρόεδρος της παφιακής ομάδας είχε φύγει εκνευρισμένος από τις κερκίδες του «Στέλιος Κυριακίδης» μετά από αντιπαράθεση με οπαδό.

Η ανακοίνωση:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Roman Dubov, έλαβε την απόφαση να αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου. Ο κ. Dubov θα παραμείνει ως μέτοχος και θα συνεχίσει να στηρίζει τον Σύλλογο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Στη δήλωσή του, ο κ. Dubov τόνισε ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απόλυτη εμπιστοσύνη προς την κατεύθυνση, τη σταθερότητα και το μακροπρόθεσμο όραμα του Συλλόγου.

«Η Πάφος FC σήμερα στηρίζεται σε ισχυρές βάσεις, με μια καλά δομημένη οργάνωση και ένα υγιές οικοσύστημα που έχει οικοδομηθεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένω πλήρως αφοσιωμένος στο να διασφαλίσω ότι αυτή η σταθερότητα θα συνεχιστεί και ότι ο Σύλλογος θα διατηρήσει την πορεία ανάπτυξης και εξέλιξής του.»

Ο κ. Dubov υπογράμμισε επίσης την αποφασιστικότητά του να παραμείνει ενεργός κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου της σεζόν:

«Μέχρι την τελευταία ημέρα της φετινής αγωνιστικής περιόδου, θα συνεχίσω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξω τον Σύλλογο, διασφαλίζοντας ότι παραμένουμε συγκεντρωμένοι, δυνατοί και ενωμένοι στους στόχους μας, εντός και εκτός γηπέδου, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό για να εξασφαλίσω το μέλλον του συλλόγου.»

Αναφερόμενος στη θητεία του, ο κ. Dubov εξέφρασε την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πορεία του Συλλόγου:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μας, το προσωπικό, τους συνεργάτες και πάνω απ’ όλα τους φιλάθλους μας, για την εμπιστοσύνη, το πάθος και τη συνεχή στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ήταν ένα μοναδικό ταξίδι και ως Πρόεδρος υλοποίησα κάθε υπόσχεση που έδωσα.»

Κλείνοντας, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας καθώς ο Σύλλογος εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση:

«Τώρα είναι η στιγμή να είμαστε όλοι ενωμένοι. Καλώ όλους όσοι συνδέονται με την Πάφος FC να σταθούν δίπλα στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου — το ίδιο προσωπικό, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές και το ίδιο προπονητικό επιτελείο παραμένουν. Μαζί προχωράμε μπροστά και πρέπει να είμαστε ενωμένοι τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές.»

Η Πάφος FC θα συνεχίσει να λειτουργεί με πλήρη σταθερότητα και προσήλωση, παραμένοντας δεσμευμένη στους στρατηγικούς της στόχους και στη συνεχή ανάπτυξη του Συλλόγου».