Η ελπίδα… πεθαίνει τελευταία για την Μπόρνμουθ

Μπορεί να ζήσει το όνειρο στ’ αστέρια!

Όπως εξελίσσεται η σεζόν και μετά την κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ από την Άστον Βίλα, η Μπόρνμουθ μπορεί να λάβει μέρος στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή της Ευρώπης και να παίξει στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ.  

Η Άστον Βίλα κατάφερε να πανηγυρίσει τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο έπειτα από 44 χρόνια και αυτό ανοίγει διάπλατα την πόρτα προς μια 6η αγγλική ομάδα να βρεθεί στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ.

Πέρα από τις πρώτες 5 που θα… συμμετέχουν στον μεγάλο ευρωπαϊκό «χορό» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη γηραιά ήπειρο, οι «cherries» του Άντονι Ιραόλα έχουν ακόμα ελπίδες για το σεντόνι!

Ωστόσο, το μεγάλο όνειρο θα το ζήσουν μονάχα υπό προϋποθέσεις, αφού την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, την προσεχή Κυριακή, πρέπει να συμβούν ορισμένα πράγματα.

Αυτά, θα είναι:

1)Να νικήσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ

2)Να ηττηθεί η Άστον Βίλα από τη Μάντσεστερ Σίτι ώστε να υποχωρήσει στην 5η θέση

3)Να μη νικήσει η Μπράιτον τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…

Και κάπως έτσι, η Μπόρνμουθ, έχοντας ούτως ή άλλως εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκή συμμετοχή, θα μπορεί να βρεθεί στ’ αστέρια!

