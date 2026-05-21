ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σα Πίντο για το δύο στα τέσσερα στην Κύπρο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Σα Πίντο για το δύο στα τέσσερα στην Κύπρο

Άπαντες στην Πάφο σκέφτονται τον τελικό του κυπέλλου της Παρασκευής (29/05) απέναντι στον Απόλλωνα.

Η διάθεση των εισιτηρίων κυλάει σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ η ομάδα φρόντισε ήδη να διευθετήσει μεταφορά στο ΓΣΠ από την Πάφο με λεωφορεία. Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος απέναντι στον ΑΠΟΕΛ αποτελεί την τελευταία πρόβα για την ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να δοκιμάσει διάφορα πράγματα που έχει στο μυαλό του κόντρα στην πρώην ομάδα του, προκειμένου να καταλήξει στις επιλογές του μεγάλου ραντεβού με τον Απόλλωνα. Τα κίνητρα είναι πάρα πολλά για την ομάδα αλλά και για τον ίδιο τον Σα Πίντο ο οποίος θέλει να αποδείξει πως μπορεί να παραμείνει και την επόμενη σεζόν στην ομάδα καθοδηγώντας την σε καλύτερες μέρες. Πέρα από αυτό, ο έμπειρος προπονητής στοχεύει στο να εμπλουτίσει το παλμαρέ του με τον τέταρτο τίτλο καριέρας και τον δεύτερο στην Κύπρο. Ο τελικός με τους γαλάζιους είναι ο τέταρτος για τον ίδιο σε προσωπικό επίπεδο. Το πρώτο του τρόπαιο το κατέκτησε τν σεζόν 2017-2018 με τη Σαντάρτ Λιέγης, όταν κέρδισε το κύπελλο. Το 2022-2023 πανηγύρισε το Σούπερ Καπ του Ιράν με την Εστεγκάλ, ενώ το 2023-2024, σ΄έναν τελικό... πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ στο ΓΣΠ, κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη