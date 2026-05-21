Σα Πίντο για το δύο στα τέσσερα στην Κύπρο

Η διάθεση των εισιτηρίων κυλάει σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ η ομάδα φρόντισε ήδη να διευθετήσει μεταφορά στο ΓΣΠ από την Πάφο με λεωφορεία. Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος απέναντι στον ΑΠΟΕΛ αποτελεί την τελευταία πρόβα για την ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να δοκιμάσει διάφορα πράγματα που έχει στο μυαλό του κόντρα στην πρώην ομάδα του, προκειμένου να καταλήξει στις επιλογές του μεγάλου ραντεβού με τον Απόλλωνα. Τα κίνητρα είναι πάρα πολλά για την ομάδα αλλά και για τον ίδιο τον Σα Πίντο ο οποίος θέλει να αποδείξει πως μπορεί να παραμείνει και την επόμενη σεζόν στην ομάδα καθοδηγώντας την σε καλύτερες μέρες. Πέρα από αυτό, ο έμπειρος προπονητής στοχεύει στο να εμπλουτίσει το παλμαρέ του με τον τέταρτο τίτλο καριέρας και τον δεύτερο στην Κύπρο. Ο τελικός με τους γαλάζιους είναι ο τέταρτος για τον ίδιο σε προσωπικό επίπεδο. Το πρώτο του τρόπαιο το κατέκτησε τν σεζόν 2017-2018 με τη Σαντάρτ Λιέγης, όταν κέρδισε το κύπελλο. Το 2022-2023 πανηγύρισε το Σούπερ Καπ του Ιράν με την Εστεγκάλ, ενώ το 2023-2024, σ΄έναν τελικό... πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ στο ΓΣΠ, κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ.