Η ΔΕΑΒ τιμωρεί την ΑΕΚ και κλείνει τις θύρες 21 και 23 της Allwyn Arena!

Η ΔΕΑΒ επέβαλε τιμωρία έδρας στην ΑΕΚ και κλείνει τις θύρες 21 και 23 της Allwyn Arena έπειτα από περιστατικά που συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τη φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου.

Η ΑΕΚ δέχεται τιμωρία από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο Κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπου διεξήχθη και η φιέστα για την κατάκτηση του φετινού πρωταλήματος της Stoiximan Super League.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, άγνωστοι φίλαθλοι, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (security), κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ των θυρών 21-23, προκειμένου να εισέλθουν, όπως και εισήλθαν τελικώς μαζικά εντός του γηπέδου.

Έτσι, οι συγκεκριμένες θύρες θα παραμείνουν κλειστές για μια αγωνιστική. Παράλληλα, καλείται σε ακρόαση η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, για συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων με αστυνομικές δυνάμεις, με τα επεισόδια ν' αποφέρουν και τον τραυματισμό δύο (2) αστυνομικών.

Σε περίπτωση επιβολής ποινής, αυτή θ' αφορά μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών...

