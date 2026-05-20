ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H τριάδα που τα ζει όλα!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

H τριάδα που τα ζει όλα!

Όλη η προσοχή στην Πάφος FC έχει επικεντρωθεί στον τελικό της 29ης Μαΐου

Όλη η προσοχή στην Πάφος FC έχει επικεντρωθεί στον τελικό της 29ης Μαΐου, οπότε και στον αγώνα απέναντι στον Απόλλωνα θα διεκδικήσουν το τρίτο σερί τρόπαιο, μετά τον τίτλο του κυπέλλου τη σεζόν 2023-24 και του πρωταθλήματος την περσινή περίοδο (2024-25).

Τρεις από τους ποδοσφαιριστές στο υφιστάμενο ρόστερ της ομάδας έχουν ζήσει και τους δύο τίτλους και μάλιστα έχοντας ενεργό ρόλο. Ο λόγος για τους Νταβίντ Γκολντάρ, Μπρούνο και Βλαντ Ντράγκομιρ. Ο τελευταίος έχει μεγάλες πιθανότητες να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Ρικάρντο Σα Πίντο για το μεγάλο παιχνίδι, ενώ οι άλλοι δύο κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν.

Παρόντες σε όλα!

Οι Γκολντάρ, Μπρούνο και Ντράγκομιρ είχαν αγωνιστεί στο αρχικό σχήμα και στους δύο προηγούμενους τελικούς της παφιακής ομάδας, τον κερδισμένο του 2024 απέναντι στην Ομόνοια και τον χαμένο -στα πέναλτι- του 2025 κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ντράγκομιρ μάλιστα είχε σκοράρει το δεύτερο από τα τρία (3-0) τέρματα στον τελικό του 2024, με τον Γκολντάρ να είναι μοιραίος την περσινή χρονιά, καθώς στη διαδικασία των πέναλτι ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Ζλάταν Αλομέροβιτς, είχε αποκρούσει την εκτέλεσή του.

Σημειώνεται ότι ο Ντράγκομιρ είναι ο παλαιότερος στο ρόστερ, καθώς βρίσκεται στην παφιακή ομάδα από το καλοκαίρι του 2021 και το συμβόλαιό του πλέον έχει διάρκεια μέχρι το 2028. Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2023, εντάχθηκε στην Πάφος FC o Μπρούνο και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ο Νταβίντ Γκολντάρ. Αμφότεροι δεσμεύονται με συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά.

Σαφώς, οι τρεις τους ήταν παρόντες επίσης και στην περσινή επική χρονιά, με την πρώτη παρθενική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Europa και Conference League) και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς και στην πρώτη εμπειρία της ομάδας στο Champions League τη φετινή περίοδο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη