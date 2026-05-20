H τριάδα που τα ζει όλα!

Όλη η προσοχή στην Πάφος FC έχει επικεντρωθεί στον τελικό της 29ης Μαΐου, οπότε και στον αγώνα απέναντι στον Απόλλωνα θα διεκδικήσουν το τρίτο σερί τρόπαιο, μετά τον τίτλο του κυπέλλου τη σεζόν 2023-24 και του πρωταθλήματος την περσινή περίοδο (2024-25).

Τρεις από τους ποδοσφαιριστές στο υφιστάμενο ρόστερ της ομάδας έχουν ζήσει και τους δύο τίτλους και μάλιστα έχοντας ενεργό ρόλο. Ο λόγος για τους Νταβίντ Γκολντάρ, Μπρούνο και Βλαντ Ντράγκομιρ. Ο τελευταίος έχει μεγάλες πιθανότητες να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Ρικάρντο Σα Πίντο για το μεγάλο παιχνίδι, ενώ οι άλλοι δύο κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν.

Παρόντες σε όλα!

Οι Γκολντάρ, Μπρούνο και Ντράγκομιρ είχαν αγωνιστεί στο αρχικό σχήμα και στους δύο προηγούμενους τελικούς της παφιακής ομάδας, τον κερδισμένο του 2024 απέναντι στην Ομόνοια και τον χαμένο -στα πέναλτι- του 2025 κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ντράγκομιρ μάλιστα είχε σκοράρει το δεύτερο από τα τρία (3-0) τέρματα στον τελικό του 2024, με τον Γκολντάρ να είναι μοιραίος την περσινή χρονιά, καθώς στη διαδικασία των πέναλτι ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Ζλάταν Αλομέροβιτς, είχε αποκρούσει την εκτέλεσή του.

Σημειώνεται ότι ο Ντράγκομιρ είναι ο παλαιότερος στο ρόστερ, καθώς βρίσκεται στην παφιακή ομάδα από το καλοκαίρι του 2021 και το συμβόλαιό του πλέον έχει διάρκεια μέχρι το 2028. Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2023, εντάχθηκε στην Πάφος FC o Μπρούνο και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ο Νταβίντ Γκολντάρ. Αμφότεροι δεσμεύονται με συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά.

Σαφώς, οι τρεις τους ήταν παρόντες επίσης και στην περσινή επική χρονιά, με την πρώτη παρθενική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Europa και Conference League) και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς και στην πρώτη εμπειρία της ομάδας στο Champions League τη φετινή περίοδο.