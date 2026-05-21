Αταμάν: «Όλα όσα γράφονται είναι παραμύθια...»

Τη δική του απάντηση για τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού AKTOR έδωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Λίγη μόνο ώρα μετά την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, ο Τούρκος προπονητής προέβη σε δήλωση σε τουρκικό Μέσο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «TRT Spor» ξεκαθάρισε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως... παραμύθια, ενώ, τόνισε πως όλα είναι φυσιολογικά στις τάξεις των «πράσινων», οι οποίοι και στρέφουν την προσοχή τους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 60χρονος τεχνικός.

💥 Ergin Ataman’dan TRT Spor'a özel açıklama. 👇



💬 "Basında yazılanların hepsi hikaye." pic.twitter.com/eGrvvMEHSp — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 21, 2026

sport-fm.gr