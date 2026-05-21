Μία άλλη, διαφορετική ΑΕΛ

Επίσημα η μεταγραφική περίοδος δεν ξεκίνησε, αλλά ήδη από τώρα είναι δεδομένο ότι τη νέα σεζόν η ΑΕΛ θα είναι από τις ομάδες που θα παρουσιάσουν ένα διαφορετικό πρόσωπο. Κακό ή καλό θα φανεί στην πορεία του χρόνου, αναλόγως και από τις επιλογές που θα γίνουν.

Το σίγουρο, όμως, είναι ότι στην ομάδα της Λεμεσού θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές κι αυτό είναι ξεκάθαρο, από τη στιγμή που θα υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις. Ως γνωστό, δεν θα βρίσκονται στους γαλαζοκίτρινους τη νέα χρονιά οι Οτσόα, Φερεστιέρι, Ζράντι, Παπαφώτης, Μπόγκνταν, Γκλάσβιτς, Φιλιώτης, Φραντζής, Στεφάνοβιτς και Ιμανισίμουε, όπως και οι Μασέκο και Σάβο, οι οποίοι φέτος ήταν δανεικοί. Ενδεχομένως στην πορεία να προκύψουν κι άλλες διαφοροποιήσεις, που θα καθορίσουν και τις κινήσεις των υπεύθυνων του προγραμματισμού.

Ως γνωστό, στον πάγκο θα παραμείνει και τη νέα χρονιά ο Ούγκο Μάρτινς, με τον Πορτογάλο να έχει την ευκαιρία να δουλέψει από την αρχή της σεζόν, για να στήσει την ομάδα όπως ο ίδιος επιθυμεί, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο που θα διεκδικήσει διακρίσεις. Σημαντικό ρόλο στη στελέχωση του νέου ρόστερ διαδραματίζει και ο τεχνικός διευθυντής, Ζοέλ Νταμάχου.