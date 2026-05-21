Παρελθόν άλλοι δύο στην ΕΝΠ

Παρελθόν αποτελούν οι Σκοπιανοί Ντεμίρ Ίμερι και Μάρκο Σιμονόφσκι. Και οι δύο αποκτήθηκαν τον Γενάρη έπειτα από εισήγηση του συμπατριώτη τους προπονητή Μπόγιαν Μαρκόφσκι. Το συμβόλαιο τους ολοκληρώθηκε και αποχαιρέτησαν το Τάσος Μάρκου. Μαζί με τους δύο Σκοπιανούς παίκτες παρελθόν αποτέλεσε και ο συμπατριώτης της τους προπονητής Μπόγιαν Μαρκόφσκι.

Ένα γκολ ο Ίμερι

Ο 30άχρονος επιτελικός Ντεμίρ Ίμερι πέτυχε ένα γκολ με πέναλτι στην εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό. Ο Βραχύσωμος μεσοεπιθετικός μέτρησε 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα εκ’ των οποίων οι 5 ως αλλαγή και οι 8 ως βασικός. Είχε και μία συμμετοχή στο κύπελλο. Όταν έπαιζε εκτελούσε αυτός όλα τα στημένα.

Χωρίς γκολ ο Σιμονόφσκι

Ο 34χρονος στράικερ Μάρκο Σιμονόφσκι δεν είδε δίκτυα. Ο Σκοπιανός επιθετικός μέτρησε 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα εκ’ των οποίων οι 6 ως αλλαγή και οι 6 ως βασικός. Επίσης είχε και δύο συμμετοχές στο κύπελλο όπου δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα.