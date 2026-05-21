ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» (και) τον Κουν ο Απόλλωνας!

Πήρε την σκυτάλη από τον Βέισμπεκ ο Κουν!

Ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα υπέγραψε ανανεωμένο συμβόλαιο μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση των κυανόλευκων.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Κουν μέχρι τον Μάιο του 2027. Ο Γερμανός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Νοέμβριο του 2024 και έκτοτε αποτελεί βασικό μέλος του αγωνιστικού κορμού.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 19 αγώνες.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας. Η οικογένεια του Απόλλωνα εύχεται στον Φίλιπ Κουν κάθε επιτυχία με τη κυανόλευκη φανέλα».