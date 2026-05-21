ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» (και) τον Κουν ο Απόλλωνας!

Άλλη μια αναμενόμενη εξέλιξη

Πήρε την σκυτάλη από τον Βέισμπεκ ο Κουν!

Ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα υπέγραψε ανανεωμένο συμβόλαιο μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση των κυανόλευκων.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Κουν μέχρι τον Μάιο του 2027. Ο Γερμανός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Νοέμβριο του 2024 και έκτοτε αποτελεί βασικό μέλος του αγωνιστικού κορμού.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 19 αγώνες.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας. Η οικογένεια του Απόλλωνα εύχεται στον Φίλιπ Κουν κάθε επιτυχία με τη κυανόλευκη φανέλα».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

