Θα κλείσει δεκαετία!

Όπως αναμενόταν, ο Άρης προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέια, για ακόμη έναν χρόνο. Ο 35χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2024 στην ομάδα της Λεμεσού, γι’ ακόμη μια χρονιά ήταν εκ των κορυφαίων.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση των πρασίνων, «στην τρέχουσα σεζόν ο Κορέια αγωνίστηκε σε 39 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ όσον αφορά το πρωτάθλημα, ήταν με διαφορά ο ποδοσφαιριστής του Άρη με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, με περισσότερα από 2900 λεπτά σε 34 παιχνίδια». Μάλιστα, ο Κορέια έδωσε 11 ασίστ, επίδοση η οποία αποτελεί την καλύτερη στην καριέρα του. Συνολικά στη διετία που βρίσκεται στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», σε 70 συμμετοχές – σε όλες τις διοργανώσεις – μετράει ένα γκολ και 18 ασίστ.

Με την ανανέωση αυτή ο Κορέια, ο οποίος πλέον αποτελεί και μέλος της Εθνικής Κύπρου, θα κλείσει μία δεκαετία στο νησί. Είχε πρωτοέρθει το 2017 για τη Νέα Σαλαμίνα, ενώ έπειτα αγωνίστηκε για μία τετραετία (2020-2024) στην Ανόρθωση. Σημειώνεται ότι είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που ανανεώνει με τον Άρη, μετά τον Βέλικο Νίκολιτς που ανανέωσε μέχρι το 2028. Aντίθετα, ο Κοκόριν, στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα του Άρη.

