Αιχμές από τον Πογκμπά για τον Μουρίνιο
Δημοσιευτηκε:
Ο Πολ Πογκμπά άφησε αιχμές κατά του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Γάλλος παίκτης τόνισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε με προπονητή ήταν με τον Πορτογάλο, όμως συμπλήρωσε πως πλέον το έχει ξεπεράσει και πως γελάει με αυτό.
Ο Πογκμπά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εύκολα, το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με προπονητή ήταν με τον Μουρίνιο. Ειλικρινά, είναι καλός άνθρωπος και σε κάνει να νιώθεις άνετα. Όμως, αν νιώσει ότι τον πλησιάζεις πίσω από την πλάτη του ή ότι προσπαθείς να τον επισκιάσεις και ότι γίνεσαι υπερβολικά μεγάλος για τον εαυτό σου, θα σε βάλει πολύ χαμηλά. Σήμερα, όταν συναντώ τον Ζοσέ, γελάμε με αυτά».
