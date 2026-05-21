Αιχμές από τον Πογκμπά για τον Μουρίνιο

Ο Γάλλος παίκτης τόνισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε με προπονητή ήταν με τον Πορτογάλο, όμως συμπλήρωσε πως πλέον το έχει ξεπεράσει και πως γελάει με αυτό.

Ο Πογκμπά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εύκολα, το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με προπονητή ήταν με τον Μουρίνιο. Ειλικρινά, είναι καλός άνθρωπος και σε κάνει να νιώθεις άνετα. Όμως, αν νιώσει ότι τον πλησιάζεις πίσω από την πλάτη του ή ότι προσπαθείς να τον επισκιάσεις και ότι γίνεσαι υπερβολικά μεγάλος για τον εαυτό σου, θα σε βάλει πολύ χαμηλά. Σήμερα, όταν συναντώ τον Ζοσέ, γελάμε με αυτά».

Novasports.gr