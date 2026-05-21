Μπαρτζώκας: «Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην Αθήνα - Θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα»

Η πρώτη ατάκα του Γιώργου Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου του Final Four της Αθήνας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου του Final Four της Ευρωλίγκας ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση πως ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής και την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψή του πως το γεγονός ότι η μεγάλη μπασκετική γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ διεξάγεται στην Αθήνα δεν αποτελεί απαραίτητα πλεονέκτημα για τους «ερυθρόλευκους», ενώ στάθηκε στον παράγοντα τύχης που πρέπει να έχει η κάθε ομάδα στην τελική ευθεία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην Αθήνα ή όχι. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Όπου πάμε ο κόσμος μας είναι εκεί. Το να είσαι στο Final 4 είναι σημαντικό, πολλοί εκτός μπάσκετ δεν καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι. Πολλά παιχνίδια, πολλή ποιότητα στους αντιπάλους, μεγάλα ονόματα, φανταστικές ομάδες... Εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ, αλλά φυσικά θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, θα μείνουμε ενωμένοι. Ο Παπανικολάου έχει 10 Final 4 και αυτό λέει πολλά για τον ίδιο και την αξία του.

Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Γιουλ, ένας πολύ ικανός παίκτης, ή η τύχη... Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Για το τι διαφορετικό έχει ο φετινός Ολυμπιακός: «Φέτος έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, τερματίσαμε πρώτοι, αλλά τώρα είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά. Έχουμε ισχυρό κίνητρο και παίκτες που δίνουν το παράδειγμα και στους υπόλοιπους».

Για τη σημασία των ψηλών: «Σε όλα στη ζωή υπάρχει ισορροπία. Πρέπει να βρίσκεις τα καλύτερα κομμάτια, αλλά και να ταιριάζουν και μεταξύ τους. Έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά έχουμε και παίκτες διατεθειμένους να θυσιάσουν τον εαυτό τους για την ομάδα. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους ταλαντούχους. Το μπάσκετ είναι να είσαι διατεθειμένος να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει».

Για τις προσθήκες που έγιναν μέσα στη σεζόν: «Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη πλέον, έχουμε ήδη παίξει περίπου 75 ματς. Είναι δύσκολο να έχεις μόνο 8-10 παίκτες. Πλέον και 15 δεν είναι αρκετοί, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και πολλοί τραυματισμοί. Οι προσθήκες ήταν πολύ σημαντικές για μας. Έχουμε τους ανθρώπους στην ομάδα μας, που τους έκαναν να νιώσουν άνετα, μέλη της οικογένειά μας».

