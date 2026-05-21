Το δώρο της Άστον Βίλα στον κυπελλούχο Κύπρου

Πάφος και Απόλλωνας διεκδικούν το φετινό τρόπαιο του κυπέλλου και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League.

Η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελλο, θα ξεκινήσει την προσπάθειά της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και όχι από τον πρώτο.

Αυτό είναι το δώρο της Άστον Βίλα στην Κύπρο μετά την κατάκτηση του φετινού τροπαίου στον τελικό με την Φράιμπουργκ.