Κανένα θέμα ΑΕΚ - Γιαννούλη, τα δεδομένα για τα άκρα της άμυνας

Δημοσίευμα από το εξωτερικό συνδέει την ΑΕΚ με τον Δημήτρη Γιαννούλη αλλά είναι ένα σενάριο που δεν έχει καμία βάση.

Από πλευράς Ένωσης διαψεύδεται το οποιοδήποτε ενδιαφέρον και τονίζεται πως δεν υπάρχει απολύτως τίποτα με τον διεθνή μπακ της Άουγκσμπουργκ.

Όλα δείχνουν πως δεν είναι στις προτεραιότητες της ΑΕΚ να αλλάξει κάτι στα άκρα της άμυνας όπου υπάρχουν οι Πήλιος, Ρότα, Πένραϊς και Γκεοργκίεφ εκτός αν πουληθεί κάποιος και πρώτη στόχευση εν όψει καλοκαιριού είναι να αποκτηθεί ένας κεντρικός αμυντικός στο επίπεδο Μουκουντί, Ρέλβας ένας κεντρικός χαφ επίσης για το βασικό rotation και ένας μεσοεπιθετικός που θα μπορεί να παίξει στα άκρα τύπου Κοϊτά.

