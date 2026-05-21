Ριζικές αλλαγές στον Εθνικό

Μετά τον υποβιβασμό προκύπτουν μεγάλες και ριζικές αλλαγές στο ρόστερ και κτίζεται εκ’ νέου ο Εθνικός. Παρελθόν αποτελούν από τον Εθνικό όλοι σχεδόν οι ξένοι ποδοσφαιριστές που ήταν στο ρόστερ της χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Η ομάδα της Άχνας έπεσε και θα κτιστεί ξανά από την αρχή στην βάση των δεδομένων της β’ κατηγορίας.

Από Φλόρες μέχρι Αντερέγκεν

Οι ξένοι που αποτέλεσαν παρελθόν είναι ποδοσφαιριστές που αφορούν τις θέσεις από τον τερματοφύλακα μέχρι την επίθεση. Από τον τερματοφύλακα Φλόρες που έληξε το συμβόλαιο του και δεν ανανεώθηκε μέχρι και τον επιθετικό κορυφής Αντερέγκεν που πήγε μεταγραφή στην ΑΕΚ αποτέλεσαν παρελθόν.

Για τέσσερις λόγους το ολικό λίφτινγκ

Για τέσσερις λόγους θα γίνει ολικό λίφτινγκ του ρόστερ και θα αποχωρήσουν σχεδόν όλοι οι ξένοι. Κάποιοι ξένοι φεύγουν γιατί δεν θέλουν να παίξουν στην β’ κατηγορία. Κάποιοι γιατί πήραν μεταγραφή σε άλλη ομάδα. Κάποιοι φεύγουν γιατί δεν τους θέλει ο Εθνικός. Μετά τον υποβιβασμό τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν οπότε θα γίνει μείωση του μπάτζετ και αναγκαστικά φεύγουν οι ξένοι.