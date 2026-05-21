Ο Έμερι άνοιξε την όρεξη των οπαδών της Βίλα

Ο Ουνάι Έμερι έδειξε πως αισθάνεται να έχει… ανοιχτές υποθέσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ και τη νέα σεζόν θα βάλει πλώρη με την Άστον Βίλα για να ικανοποιήσει όλα τ’ απωθημένα του!

Ο Mr.Europa League, αν και απεχθάνεται να τον αποκαλούν έτσι, πανηγύρισε την 5η κατάκτηση της διοργάνωσης σε 6 τελικούς που έχει παραστεί.

Είναι ο πρωτεργάτης του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου για τους Villans έπειτα από 44 χρόνια και έχοντας εξασφαλίσει πλέον συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ, δηλώνει… αχόρταγος.

«Έχω πανηγυρίσει ευρωπαϊκά τρόπαια, αλλά θέλω να είμαι στο Τσάμπιονς Λιγκ. Έχω έναν προημιτελικό εκεί, την περασμένη σεζόν, έναν ημιτελικό με τη Βιγιαρεάλ και θέλω να βρίσκομαι στην κορυφαία διοργάνωση» είπε!

