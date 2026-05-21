Η αποστολή της Εθνικής Γερμανίας για το Μουντιάλ

Την αποστολή της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 20 ημέρες στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά γνωστοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/05) ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Μέσα στους εκλεκτούς 26+1 που επέλεξε ο νεαρός τεχνικός για την διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής βρίσκονται οι συνήθεις «ύποπτοι», Μουσιάλα, Βίρτς, Κίμιχ, Βολτεμάντε, Ρούντιγκερ, Χάβερτζ, Τα, κλπ, αλλά και μερικές εκπλήξεις.\

Αναλυτικότερα, ο 38χρόνος προπονητής επέλεξε να πάρει μαζί του στο Μουντιάλ παίκτες όπως τον Λιρόι Σάνε, ο οποίος αγωνίζεται στη Γαλατάσαραϊ και δεν βρίσκεται και στη καλύτερη φόρμα της καριέρας του, αλλά και τον Μάνουελ Νόιερ που πέρα από το γεγονός πως διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, είχε αποσυρθεί από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε εξαιτίας κυρίως του τραυματισμού του Αντρέ Τερ Στέγκεν, με τον Νάγκελσμαν να ξεκαθαρίζει πως ο Νόιερ, ο οποίος διένυσε φέτος μία εξαιρετική σεζόν με τη Μπάγερν Μονάχου θα είναι το «νο1» της Γερμανίας και ο Μπάουμαν το νο2.

Τερματοφύλακες: Μανουέλ Νόιερ, Όλιβερ Μπάουμαν, Αλεξάντερ Νιούμπελ, Γιόνας Ούρμπιγκ

Αμυντικοί: Τζόναθαν Ταχ, Τζόσουα Κίμιχ, Νίκο Σλότερμπεκ, Αντόνιο Ρούντιγκερ, Ντέιβιντ Ράουμ, Ναθάνιελ Μπράουν, Βάλντεμαρ Άντον, Μαλίκ Τίαου

Μέσοι: Πασκάλ Γκρος, Λέον Γκορέτσκα, Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς, Φέλιξ Νμέτσα, Ναντιέμ Αμίρι, Άντζελο Στίλερ

Επιθετικοί: Κάι Χάβερτζ, Νικ Γουόλτεμεντ, Ντενίζ Ούνταβ, Τζαμάλ Μουσιάλα, Φλόριαν Βίρτς, Λέναρτ Καρλ, Τζέιμι Λέβελινγκ, Λερόι Σανέ, Μαξιμιλιαν Μπέιερ

