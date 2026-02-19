H τετράδα για το φινάλε

Μετά το διπλό επί της ΑΕΛ (0-1), στην Πάφος FC ευελπιστούν να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κανονική περίοδο και να μπουν στα πλέι οφ με πιθανότητες για να διεκδικήσουν πράγματα.

Αυτή τη στιγμή η πρωταθλήτρια της περσινής χρονιάς δεν έχει εξασφαλισμένο ούτε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, όντας στην 4η θέση με 43 βαθμούς, δύο πίσω από τον τρίτο Απόλλωνα, τρεις από τη δεύτερη ΑΕΚ και 11 από την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να μαζέψει, αν είναι δυνατόν, και το μάξιμουμ των βαθμών από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια.

Για την παφιακή ομάδα ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Ανόρθωση το ερχόμενο Σάββατο (18/02), ενώ από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει τον Άρη (εκτός), την Ε.Ν. Ύψωνα (εντός) και τον Ακρίτα (εκτός).