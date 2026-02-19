ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H τετράδα για το φινάλε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H τετράδα για το φινάλε

Για το καλύτερο κλείσιμο στην κανονική περίοδο

Μετά το διπλό επί της ΑΕΛ (0-1), στην Πάφος FC ευελπιστούν να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κανονική περίοδο και να μπουν στα πλέι οφ με πιθανότητες για να διεκδικήσουν πράγματα.

Αυτή τη στιγμή η πρωταθλήτρια της περσινής χρονιάς δεν έχει εξασφαλισμένο ούτε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, όντας στην 4η θέση με 43 βαθμούς, δύο πίσω από τον τρίτο Απόλλωνα, τρεις από τη δεύτερη ΑΕΚ και 11 από την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να μαζέψει, αν είναι δυνατόν, και το μάξιμουμ των βαθμών από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια.

Για την παφιακή ομάδα ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Ανόρθωση το ερχόμενο Σάββατο (18/02), ενώ από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει τον Άρη (εκτός), την Ε.Ν. Ύψωνα (εντός) και τον Ακρίτα (εκτός).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέα ομάδα για τον Μπρούνο Φερνάντες, τον τερματοφύλακα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δουλειά, διορθώσεις και... restart

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέμπας: «Η Μπαρτσελόνα δεν δωροδόκησε διαιτητές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο 6,33% από 40,39% «έπεσαν» οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Αποθέωσε Νταβίντ Λουίζ ο Σάκα: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H τετράδα για το φινάλε

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός στον τελικό

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: «Έδεσε» τον Σάκα η Άρσεναλ με... εξωπραγματικό συμβόλαιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ: «Καμία ομοσπονδία δεν θα μας σταματήσει!»

ΑΕΛ

|

Category image

Πρεμιέρα με γκολ και θέαμα!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μετά τις διπλές προπονήσεις στη Σαρδηνία, συνεχίζει την προετοιμασία στη Λεμεσό η Νατάσα Λάππα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ματς με την Ένωση

ΑΕΛ

|

Category image

Η πιθανή ποινή για 10+ αγωνιστικές στον Πρεστιάνι και οι 26 ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισόπαλο το φιλικό της Εθνικής Νέων με το Ισραήλ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η επιστροφή του Μαρκέτι σε ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια, λίγες ημέρες μετά το πέναλτι και την κόκκινη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη