Νέα ομάδα για τον Μπρούνο Φερνάντες, τον τερματοφύλακα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του

Μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο επιστρέφει στην επικαιρότητα, καθώς ο 41χρονος πλέον Μπρούνο Φερνάντες ντε Σόουζα, γνωστός απλώς ως Μπρούνο, βρήκε νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Ο πρώην γκολκίπερ της Φλαμένγκο είχε συλληφθεί το 2010 και το 2013 καταδικάστηκε για την εμπλοκή του στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, του μοντέλου Ελίζα Σαμούντιο, με την οποία είχε αποκτήσει παιδί. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η Σαμούντιο δολοφονήθηκε σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Βραζιλία και προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, καθώς χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα. Ο Φερνάντες αφού σκότωσε την Ελίζα Σαμούδιο, διαμέλισε το σώμα της και ύστερα έδωσε τα μέλη της στα σκυλιά για να τα φάνε.

Παρότι του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 22 ετών, ο Μπρούνο αποφυλακίστηκε το 2017, έχοντας εκτίσει λίγο περισσότερο από έξι χρόνια, λόγω διατάξεων του βραζιλιάνικου νομικού συστήματος. Έκτοτε, η καριέρα του χαρακτηρίζεται από διαδοχικές επιστροφές και νέες αποχωρήσεις, με αρκετές ομάδες να του δίνουν, παρά τις έντονες αντιδράσεις, δεύτερη ευκαιρία.

Πλέον, ο έμπειρος τερματοφύλακας υπέγραψε στη Βάσκο Ντα Γκάμα και είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στο Κύπελλο Βραζιλίας, έχοντας ήδη καταχωρηθεί στην ομοσπονδία. Ο προπονητής της ομάδας επιβεβαίωσε ότι υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του.

Η υπόθεση της Σαμούντιο ήρθε ξανά στο φως το 2024 μέσα από ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο “An Invisible Victim: The Eliza Samudio Case”, το οποίο παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της τραγικής ιστορίας και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μετέπειτα ποδοσφαιρική επιστροφή του Μπρούνο.

Η είδηση της νέας του μεταγραφής έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις στα social media, με την κοινή γνώμη να παραμένει βαθιά διχασμένη γύρω από το αν ένας αθλητής με τέτοιο παρελθόν θα έπρεπε να επιστρέφει στα γήπεδα.

Πηγή: sport24.gr