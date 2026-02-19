ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα ομάδα για τον Μπρούνο Φερνάντες, τον τερματοφύλακα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα ομάδα για τον Μπρούνο Φερνάντες, τον τερματοφύλακα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Μπρούνο, που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, Ελίζα Σαμούντιο, επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο του ποδοσφαίρου, καθώς ανακοινώθηκε η μεταγραφή του σε νέο σύλλογο της πατρίδας του.

Μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο επιστρέφει στην επικαιρότητα, καθώς ο 41χρονος πλέον Μπρούνο Φερνάντες ντε Σόουζα, γνωστός απλώς ως Μπρούνο, βρήκε νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Ο πρώην γκολκίπερ της Φλαμένγκο είχε συλληφθεί το 2010 και το 2013 καταδικάστηκε για την εμπλοκή του στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, του μοντέλου Ελίζα Σαμούντιο, με την οποία είχε αποκτήσει παιδί. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η Σαμούντιο δολοφονήθηκε σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Βραζιλία και προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, καθώς χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα. Ο Φερνάντες αφού σκότωσε την Ελίζα Σαμούδιο, διαμέλισε το σώμα της και ύστερα έδωσε τα μέλη της στα σκυλιά για να τα φάνε.

Παρότι του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 22 ετών, ο Μπρούνο αποφυλακίστηκε το 2017, έχοντας εκτίσει λίγο περισσότερο από έξι χρόνια, λόγω διατάξεων του βραζιλιάνικου νομικού συστήματος. Έκτοτε, η καριέρα του χαρακτηρίζεται από διαδοχικές επιστροφές και νέες αποχωρήσεις, με αρκετές ομάδες να του δίνουν, παρά τις έντονες αντιδράσεις, δεύτερη ευκαιρία.

Πλέον, ο έμπειρος τερματοφύλακας υπέγραψε στη Βάσκο Ντα Γκάμα και είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στο Κύπελλο Βραζιλίας, έχοντας ήδη καταχωρηθεί στην ομοσπονδία. Ο προπονητής της ομάδας επιβεβαίωσε ότι υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του.

Η υπόθεση της Σαμούντιο ήρθε ξανά στο φως το 2024 μέσα από ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο “An Invisible Victim: The Eliza Samudio Case”, το οποίο παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της τραγικής ιστορίας και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μετέπειτα ποδοσφαιρική επιστροφή του Μπρούνο.

Η είδηση της νέας του μεταγραφής έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις στα social media, με την κοινή γνώμη να παραμένει βαθιά διχασμένη γύρω από το αν ένας αθλητής με τέτοιο παρελθόν θα έπρεπε να επιστρέφει στα γήπεδα.

Πηγή: sport24.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάταγμα στον αντίχειρα και δεν παίζει στον τελικό ο Μιλουτίνοβ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέλουν να σηκώσουν το Conference League οι Ομονοιάτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός, συνέτριψε τον Ηρακλή και έκλεισε ραντεβού με Ολυμπιακό στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Ομόνοιας σε... δράση και το ΓΣΠ «βράζει» πριν τη Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Θέλτα «άλωσε» την Τούμπα και ο ΠΑΟΚ έχει να ανέβει βουνό στην Ισπανία

Ελλάδα

|

Category image

Με «οδηγό» τον Hollingsworth, η Πετρολίνα ΑΕΚ στο Final 4 του Κυπέλλου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ριέκα 0-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για πρώτη φορά με την τριπλέτα «φωτιά» και τετραπλό ευρωπαϊκό ντεμπούτο η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ έκανε... απόδραση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου μπάσκετ

Κύπρος

|

Category image

Με ντεμπούτο για Χρίστου η ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Και ο «Αίαντας» στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέα ομάδα για τον Μπρούνο Φερνάντες, τον τερματοφύλακα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δουλειά, διορθώσεις και... restart

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέμπας: «Η Μπαρτσελόνα δεν δωροδόκησε διαιτητές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο 6,33% από 40,39% «έπεσαν» οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη