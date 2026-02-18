Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπόμπες που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά κατά του BARBOSA TEIXEIRA MAURICIO Ποδοσφαιριστή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξη τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/08.02.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Χριστοδούλου κατά του GARCIA NANDE BENJAMIN μέλος του προσωπικού του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/08.02.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Λιοτατή κατά του Ανδρέα Φιλίππου Προπονητή Τερματοφυλάκων της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο (διαμαρτυρήθηκε έντονα σε διαιτητική απόφαση) στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Ανδρέου κατά του Παναγιώτη Φασουλιώτη, βοηθού προπονητή του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έφυγε από τα επιτρεπόμενα όρια και διαμαρτυρήθηκε έντονα στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Γιώργκα κατά του Χριστοφή Χριστοφή Ποδοσφαιριστή της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου που αποβλήθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον 1ο βοηθό στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/07.02.2026 (17η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Προημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/04.02.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Προημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/04.02.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο με στόχο τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας και τον β βοηθό διαιτητή του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκλήθηκε στις κερκίδες του σταδίου από οπαδούς της ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας που προκάλεσε αναταραχή στις κερκίδες και την κατοπινή είσοδο της αστυνομίας στις κερκίδες (οπαδός της ομάδας κινήθηκε προς το διαχωριστικό κάγκελο που χωρίζει την ανατολική από την Νότια κερκίδα του σταδίου και κατά επέκταση προς τους οπαδούς της ΑΕΛ ταυτόχρονα το ίδιο συνέβη και από πλευράς των φιλοξενουμένων οπαδών. Τους δύο οπαδούς ακολούθησαν εκατέρωθεν περίπου 15 άτομα όπου άρχισαν να πετούν αντικείμενα μεταξύ τους, να υβρίζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν φτυσίματα. Τα πιο πάνω είχαν διάρκεια περίπου 4 λεπτά και ακολούθως εισήλθε εντός των κερκίδων η αστυνομία όπου και παρέμεινε μέχρι και το τέλος του αγώνα) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Προημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού /04.02.2026.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο και στην αντίπαλη κερκίδα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για επεισόδιο που προκλήθηκε στις κερκίδες του σταδίου από οπαδούς της ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας που προκάλεσε αναταραχή στις κερκίδες και την κατοπινή είσοδο της αστυνομίας στις κερκίδες (οπαδός της ομάδας κινήθηκε προς το διαχωριστικό κάγκελο που χωρίζει την ανατολική από την Νότια κερκίδα του σταδίου και κατά επέκταση προς τους οπαδούς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ταυτόχρονα το ίδιο συνέβη και από πλευράς των οπαδών της φιλοξενούσας ομάδας . Τους δύο οπαδούς ακολούθησαν εκατέρωθεν περίπου 15 άτομα όπου άρχισαν να πετούν αντικείμενα μεταξύ τους, να υβρίζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν φτυσίματα. Τα πιο πάνω είχαν διάρκεια περίπου 4 λεπτά και ακολούθως εισήλθε εντός των κερκίδων η αστυνομία όπου και παρέμεινε μέχρι και το τέλος του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Προημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/04.02.2026.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/04.02.2026 (15η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για ρατσιστική συμπεριφορά που επέδειξαν οπαδοί της ομάδας με αναφώνηση μηνυμάτων που έθιγαν και/η μείωναν την αξιοπρέπεια ποδοσφαιριστών της φιλοξενούσας ομάδας κατά την διάρκεια της προθέρμανσης πριν την έναρξη του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 5 και 11.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ανάρτηση πανό πριν την έναρξη του αγώνα ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/04.02.2026 (15η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/09.02.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/08.02.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/09.02.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας στο 72ο λεπτό του αγώνα προς το μέρος του τερματοφύλακα ενώ ήταν στο έδαφος) κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΑΕΛ Λεμεσού /09.02.2026 (21η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας γεγονός που προκάλεσε και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 2 λεπτά στο 90+6 λεπτό του αγώνα (ο αγώνας διακόπηκε στο 90+6 για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς της ομάδας για 2 λεπτά) κατά παράβαση των άρθρων 10.3(γ) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου (οι οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα μαζεύτηκαν έξω από την δυτική κερκίδα του σταδίου και διαμαρτύρονταν εναντίων της διοίκησης της ομάδας τους ρίχνοντας πέτρες εναντίον της αστυνομίας που περιφρουρούσε τον χώρο κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ. Η αστυνομία κατά την διάρκεια τον επεισοδίων χρησιμοποίησε δακρυγόνα και το όχημα Αίαντας για να απομακρύνει τους οπαδούς.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/08.02.2026 (21η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του IDIAKEZ BARKAIZTEGI JOSEBA IMANOL προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα στο χώρο των αποδυτηρίων (ο προπονητής κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια της ομάδας του πρόσβαλε τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας γεγονός που προκάλεσε ένταση στο χώρο των αποδυτηρίων κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/08.02.2026 (21η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην κερκίδα που βρίσκονται τα δημοσιογραφικά θεωρεία (οπαδός της ομάδας ύβρισε δύο άτομα του προσωπικού της φιλοξενούμενης ομάδας που βρίσκονταν στα δημοσιογραφικά θεωρεία. Τα άτομα της φιλοξενούμενης ομάδας όταν έγιναν αντιληπτά και από άλλους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας άρχισαν να τους βρίζουν και προσπαθούσαν να κινηθούν προς το μέρος τους γεγονός που προκάλεσε τους επιτηρητές στην κερκίδα να παρέμβουν για να αποτρέψουν τους οπαδούς να μην έρθουν σε επαφή με τα άτομα της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/08.02.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/08.02.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας για επεισόδιο που προκλήθηκε από ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας (οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες της ομάδας στο 90 λεπτό του αγώνα πιαστήκαν στα χέρια και αλληλοσπρώχνοντα μεταξύ τους δημιουργώντας αναταραχή εντός του αγωνιστικού χώρου) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ ‘Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας - ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς:

(α) για επεισόδιο που προκλήθηκε από ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούσας ομάδας (οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες της ομάδας στο 90 λεπτό του αγώνα πιαστήκαν στα χέρια και αλληλοσπρώχνοντα μεταξύ τους δημιουργώντας αναταραχή εντός του αγωνιστικού χώρου) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ΑΝΤΡΕΑ XATZHΠΑΝΑΓΗ βοηθού προπονητή της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο 90 λεπτό του αγώνα κατά την διάρκεια επεισοδίου κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ ‘Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας - ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΣΙΛ Λύσης για επεισόδιο που προκλήθηκε από ποδοσφαιριστές της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας (μετά το τέλος του αγώνα δημιουργήθηκε σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών και τον δύο ομάδων δημιουργώντας αναταραχή στο αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ ‘Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΣΙΛ Λύσης – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/08.02.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας:

(α) για επεισόδιο που προκλήθηκε από ποδοσφαιριστές της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας (μετά το τέλος του αγώνα δημιουργήθηκε σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών και τον δύο ομάδων δημιουργώντας αναταραχή στο αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο οπαδού της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα και για είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων (μέλη της διοίκησης) στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο. και του άρθρου 33.5 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β Κατηγορίας 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ ‘Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΣΙΛ Λύσης – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/08.02.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου:

(α) για επεισόδια που προκλήθηκαν στην κερκίδα μετά το τέλος του αγώνα από οπαδούς της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας (υπήρξε ανταλλαγή φραστικών επιθέσεων καθώς και ρίψη αντικειμένων εκατέρωθεν η παρέμβαση της αστυνομίας στην κερκίδα της φιλοξενούσας ομάδας ηρέμησε τα πνεύματα) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5 και 10.2 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί δήλωσε στο φύλλο αγώνος ως Λοιπό Προσωπικό τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ο οποίος δεν εδικαιούτο να είναι γραμμένος στο φύλλο αγώνος καθ΄ ότι ήταν ληγμένο το δίπλωμα του UEFA Α κατά παράβαση του άρθρου 8 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Β’ Κατηγόριας 2025/2026 και της Εγκυκλίου αριθμός 166/2025-2026 ημερομηνίας 18/6/2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, μέλος του προσωπικού της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου γιατί δεν εδικαιούτο να είναι γραμμένος στο φύλλο αγώνος σαν Λοιπό Προσωπικό και να βρίσκεται καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα στην τεχνική περιοχή γιατί το δίπλωμα του UEFA Α είναι ληγμένο από τις 31.01.2026 κατά παράβαση του άρθρου 9 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Β’ Κατηγόριας 2025/2026 και της Εγκυκλίου αριθμός 166/2025-2026 ημερομηνίας 18/6/2025

Απόφαση: Αποκλεισμός μέχρι να ανανεώσει το δίπλωμά του.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ ‘Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου /07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, φωτοβολίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, φωτοβολίδες) πριν την έναρξη κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για επεισόδια που προκλήθηκαν στην κερκίδα μετά το τέλος του αγώνα από οπαδούς της ομάδας (οι οπαδοί της ομάδας εξήλθαν από τον χώρο τον οποίον ευρίσκονταν καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα και κατευθύνθηκαν προς την κερκίδα των οπαδών της φιλοξενούσας ομάδας και περαιτέρω έκαναν προσπάθεια να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο). Κατά την διάρκεια τον πιο πάνω υπήρξε ανταλλαγή φραστικών επιθέσεων καθώς και ρίψη αντικειμένων εκατέρωθεν και η παρέμβαση της αστυνομίας τους απέτρεψε να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5 και 10.2 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ ‘Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου /07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑ ΟΝΗΣΙΛΟΥ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ ‘Όμιλος περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για πώληση οινοπνευματωδών από την καντίνα του γηπέδου (αλκοολούχες μπύρες) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/07.0202.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, φωτοβολίδες, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, φωτοβολίδες, κροτίδες) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας γεγονός που προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 1 λεπτό στο 90+1 λεπτό του αγώνα (ο αγώνας διακόπηκε στο 90+1 για να γίνει σύσταση στην κερκίδα των οπαδών του Σωματείου για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο εκ των οποίων ένα ήταν προς τον β Βοηθό διαιτητή του αγώνα (πέτρα) κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου/08.02.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουτταγιάκας για επεισόδια που προκλήθηκαν από οπαδούς της ομάδας στο 90+2 του αγώνα τα οποία προκάλεσαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο και την διακοπή του αγώνα για 6 λεπτά (στο 90+2 λεπτό του αγώνα ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας που αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον αγωνιστικό χώρο κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια και λίγο πριν φτάσει στα αποδυτήρια κατευθύνθηκε προς τα κάγκελα πίσω από την εστία της γηπεδούχου ομάδας και ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τους οπαδούς της ομάδας οι οπαδοί άνοιξαν τα κάγκελα εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και υπήρξε έντονη αντιπαράθεση και έντονοι διαπληκτισμοί με τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας στον αγωνιστικό χώρο γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή του αγώνα για 6 λεπτά κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) 5, 10.2 (α) και 10.2 (στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του σωματείου ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προπονητή του σωματείου ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο 90+2 του αγώνα γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στο αγωνιστικό χώρο και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 6 λεπτά ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον αγωνιστικό χώρο στο 90 λεπτό του αγώνα και κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια και λίγο πριν φτάσει στα αποδυτήρια κατευθύνθηκε προς τα κάγκελα πίσω από την εστία της γηπεδούχου ομάδας και ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας οι οποίοι άνοιξαν τα κάγκελα εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και υπήρξε έντονη αντιπαράθεση και έντονοι διαπληκτισμοί μεταξύ τους στον αγωνιστικό χώρο γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή του αγώνα για 6 λεπτά κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(ι) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/07.02.2026 (4η Αγωνιστική).

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – ΑΕΠ Πολεμιδιών/08.02.2026 (18η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΠ Πολεμιδιών.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΞΥΛΟΦΑΦΟΥ F.C. /08.02.2026 (18η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ξυλοφάγου F.C. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίας Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς/08.02.2026 (18η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – F. C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/08.02.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας F.C. Λειβάδια. Πρόστιμο στην ΑΕΖ.

*Καταγγελία κατά του Γιώργου Φυσέντζου Γυμνασίαρχου της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του και/ή για παραλείψεις του, που επέδειξε κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κεφαλαίου ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 και της Προκήρυξης Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας /07.02.2026 (18η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 35 λεπτό του αγώνα για 5 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/05.02.2026 (15η Αγωνιστική).

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κ-15 Leopards A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας–ΑΕΛ Λεμεσού/08.02.2026 (16η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΡΗ Λεμεσού ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στους αγώνες Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση (LIM-PFO) περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – FREEDOM24 KRASAVA ENY/01.02.2026 (15η Αγωνιστική) και ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΑΡΗΣ Λεμεσού/08.02.2026 (16η Αγωνιστική) χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή πουδεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση το άρθρο 13 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση (LIM-PFO) περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – FREEDOM24 KRASAVA ENY/01.02.2026 (15η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της FREEDOM24 KRASAVA ENY.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση (LIM-PFO) περιόδου 2025-2026 ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΑΡΗΣ Λεμεσού/08.02.2026 (16η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΠ Πολεμιδιών.

*Καταγγελία κατά:

(α) του Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ότι κατά παράβαση του Κεφ. I του άρθρου 11 της Προκήρυξης Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΑΕΠ Πολεμιδιών/08.02.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΑΕΠ Πολεμιδιών/08.02.2026 (18η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΑΕΠ Πολεμιδιών/08.02.2026 (18η Αγωνιστική) για την τύχη του

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΠ Πολεμιδιών.