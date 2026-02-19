Τέμπας: «Η Μπαρτσελόνα δεν δωροδόκησε διαιτητές»

Σε δηλώσεις του στο ABC, ο Χαβιέρ Τέμπας, υπογράμμισε ότι δεν συμμερίζεται την άποψη πως η Μπαρτσελόνα εξαγόρασε διαιτητές με στόχο την αλλοίωση αγώνων. Όπως ανέφερε, η La Liga ήταν εκείνη που πρώτη προσέφυγε στην Εισαγγελία, επιμένοντας στη γραμμή της νομιμότητας.

Παράλληλα, στάθηκε και στο ζήτημα της παραγραφής, σημειώνοντας ότι ο ισχύων Αθλητικός Νόμος προβλέπει τριετή προθεσμία για τέτοιες υποθέσεις, κάτι που, κατά τον ίδιο, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο.

Κλείνοντας, ο Τέμπας ξεκαθάρισε πως, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, «η Μπαρτσελόνα δεν πλήρωσε διαιτητές».

«Βρισκόμαστε σε ένα κράτος δικαίου και οι κανόνες είναι αυτοί που ισχύουν. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που απευθυνθήκαμε στην Εισαγγελία, όχι η Ρεάλ Μαδρίτης, και παραμένουμε σταθεροί στη στάση μας υπέρ της νομιμότητας.Υπάρχει επίσης το ζήτημα του Αθλητικού Νόμου, τον οποίο δεν θεσπίζω εγώ, και που προβλέπει παραγραφή στα τρία χρόνια από την τέλεση των γεγονότων. Έχω υποστηρίξει ότι η παραγραφή για τέτοιου είδους αδικήματα θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ωστόσο, αυτό που είναι επίσης σαφές είναι ότι η Μπαρτσελόνα δεν πλήρωσε διαιτητές».

