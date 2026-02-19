Πάφος FC: Νεότερα με το γηπεδικό

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αναβάθμιση του γηπέδου στη Γεροσκήπου στο επίκεντρο συνάντησης στον ΚΟΑ

Συνάντηση με τον Δήμο Ιεροκηπίας και την Πάφο FC είχε η ηγεσία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στα γραφεία του ΚΟΑ, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου, η Αντιπρόεδρος Κάλλη Χατζηιωσήφ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Άλκης Γαλατόπουλος, Ρίκκος Παττίχης, Σταύρος Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνα Παφίτη, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Βάσος Κουτσιούντας, καθώς και οι αρμόδιοι λειτουργοί του Οργανισμού (Κώστας Σολωμού, Έλενα Κώστα, Στέλιος Παπαγεωργίου) υποδέχτηκαν τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας Νίκο Παλιό, τον Γενικό Διευθυντή της Πάφου FC Χάρη Θεοχάρους και τους συνεργάτες τους.

Η πορεία των έργων που θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των μελετών για το γήπεδο της Γεροσκήπου «Μιχαλάκης Κυπριανού» βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης. Η αναβάθμιση του γηπέδου και η δημιουργία βοηθητικών γηπέδων θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Πάφο, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν όλες οι ομάδες της περιοχής. Επίσης από την αναβάθμιση του ταρτάν στίβου στο γήπεδο σε συνδυασμό με τη δημιουργία αποδυτηρίων και γυμναστηρίου θα επωφεληθεί ο ΓΣ Κόροιβος.

Όσον αφορά στο «Στέλιος Κυριακίδης», υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό που αφορά στην παραχώρηση άδειας χρήσης του γηπέδου για 30 χρόνια, ολοκληρώνεται στις 4 Μαΐου 2026.

Η συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού με τους αρμόδιους φορείς της Πάφου θα συνεχιστεί με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών της Επαρχίας Πάφου.

 

Διαβαστε ακομη