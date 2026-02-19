ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποθέωσε Νταβίντ Λουίζ ο Σάκα: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποθέωσε Νταβίντ Λουίζ ο Σάκα: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε...»

Αποθέωσε Νταβίντ Λουίζ ο Σάκα.

O Μπουκάγιο Σάκα, θα παραμείνει παίκτης της Άρσεναλ μέχρι το 2031, ενώ με την υπογραφή του νέου συμβολαίου έγινε ο πιο ακριβοληρωμένος παίκτης των «Κανονιέρηδων».

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην LADbible TV, ο Σάκα αποθέωσετον Νταβίντ Λουίζ για τη βοήθεια που του πρόσφερε, αλλά και για το χαρακτήρα του. Αναλυτικά

«Είχα βοήθεια από πολλούς παίκτες, αλλά θα έλεγα ότι τη μεγαλύτερη επίδραση είχε ο Νταβίντ Λουίζ. Ήταν αυτός που έκανε τα περισσότερα για μένα και για την καριέρα μου. Το να φτάσεις στην πρώτη ομάδα δεν είναι πάντα εύκολη εμπειρία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε ο Νταβίντ για όλους τους νέους που έφταναν στην πρώτη ομάδα. Πάντα έβρισκε έναν τρόπο να κάνει κάτι για εμάς, μέσα και έξω από το γήπεδο. Είναι απίστευτος άνθρωπος».

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέα ομάδα για τον Μπρούνο Φερνάντες, τον τερματοφύλακα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δουλειά, διορθώσεις και... restart

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέμπας: «Η Μπαρτσελόνα δεν δωροδόκησε διαιτητές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο 6,33% από 40,39% «έπεσαν» οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Αποθέωσε Νταβίντ Λουίζ ο Σάκα: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H τετράδα για το φινάλε

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός στον τελικό

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: «Έδεσε» τον Σάκα η Άρσεναλ με... εξωπραγματικό συμβόλαιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ: «Καμία ομοσπονδία δεν θα μας σταματήσει!»

ΑΕΛ

|

Category image

Πρεμιέρα με γκολ και θέαμα!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μετά τις διπλές προπονήσεις στη Σαρδηνία, συνεχίζει την προετοιμασία στη Λεμεσό η Νατάσα Λάππα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ματς με την Ένωση

ΑΕΛ

|

Category image

Η πιθανή ποινή για 10+ αγωνιστικές στον Πρεστιάνι και οι 26 ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισόπαλο το φιλικό της Εθνικής Νέων με το Ισραήλ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η επιστροφή του Μαρκέτι σε ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια, λίγες ημέρες μετά το πέναλτι και την κόκκινη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη