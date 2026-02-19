Αποθέωσε Νταβίντ Λουίζ ο Σάκα: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε...»

O Μπουκάγιο Σάκα, θα παραμείνει παίκτης της Άρσεναλ μέχρι το 2031, ενώ με την υπογραφή του νέου συμβολαίου έγινε ο πιο ακριβοληρωμένος παίκτης των «Κανονιέρηδων».

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην LADbible TV, ο Σάκα αποθέωσετον Νταβίντ Λουίζ για τη βοήθεια που του πρόσφερε, αλλά και για το χαρακτήρα του. Αναλυτικά

«Είχα βοήθεια από πολλούς παίκτες, αλλά θα έλεγα ότι τη μεγαλύτερη επίδραση είχε ο Νταβίντ Λουίζ. Ήταν αυτός που έκανε τα περισσότερα για μένα και για την καριέρα μου. Το να φτάσεις στην πρώτη ομάδα δεν είναι πάντα εύκολη εμπειρία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε ο Νταβίντ για όλους τους νέους που έφταναν στην πρώτη ομάδα. Πάντα έβρισκε έναν τρόπο να κάνει κάτι για εμάς, μέσα και έξω από το γήπεδο. Είναι απίστευτος άνθρωπος».