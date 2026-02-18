Η «Κυρία» παρουσιάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο και θα πάει στην Πάφο με στόχο να κάνει τη ζημιά στους περσινούς πρωταθλητές. Η ψυχολογία στην ομάδα του Άλμπερτ Θελάδες είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση έπειτα από το διπλό στο στάδιο «Αλφαμέγα» και αυτό σίγουρα θα ενισχυθεί εάν καταφέρει να πετύχει και δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα.

Πάντως, αν αυτό συμβεί θα γίνει για πρώτη φορά μέσα στο 2026! Η τελευταία φορά που η Πάφος πέτυχε δύο σερί νίκες ήταν στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, όταν κέρδισε τον Άρη και ακολούθως την Ε.Ν. Ύψωνα. Μάλιστα, τότε, ακολούθησε και το παιχνίδι με τον Ακρίτα όταν επίσης κέρδισε.

Είναι αντιληπτό από όλους πως, μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία, η Πάφος έχει μεγάλη ανάγκη ένα νικηφόρο σερί προκειμένου να αναρριχηθεί στον πίνακα.