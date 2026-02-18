ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για πρώτη φορά μέσα στο 2026

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Για πρώτη φορά μέσα στο 2026

Η Πάφος FC θα πρέπει να περιμένει ένα παρόμοιο παιχνίδι με την ΑΕΛ υποδεχόμενη την Ανόρθωση στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η «Κυρία» παρουσιάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο και θα πάει στην Πάφο με στόχο να κάνει τη ζημιά στους περσινούς πρωταθλητές. Η ψυχολογία στην ομάδα του Άλμπερτ Θελάδες είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση έπειτα από το διπλό στο στάδιο «Αλφαμέγα» και αυτό σίγουρα θα ενισχυθεί εάν καταφέρει να πετύχει και δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα.

Πάντως, αν αυτό συμβεί θα γίνει για πρώτη φορά μέσα στο 2026! Η τελευταία φορά που η Πάφος πέτυχε δύο σερί νίκες ήταν στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, όταν κέρδισε τον Άρη και ακολούθως την Ε.Ν. Ύψωνα. Μάλιστα, τότε, ακολούθησε και το παιχνίδι με τον Ακρίτα όταν επίσης κέρδισε.

Είναι αντιληπτό από όλους πως, μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία, η Πάφος έχει μεγάλη ανάγκη ένα νικηφόρο σερί προκειμένου να αναρριχηθεί στον πίνακα. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει μετά από τρεις μήνες ο Λάρκιν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστικό: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Στο στόχαστρο ρατσιστικών σχολίων ο Λόιντ Κέλι μετά το Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για πρώτη φορά μέσα στο 2026

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

30 από 55, δεν είναι καθόλου αστείο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν - Νιώθω ότι σιγά σιγά χάνεται»

Τένις

|

Category image

Βλέπει Ομόνοια για πρόκριση ο Μάριτς - Η απάντηση για το μέλλον του και τις αποφάσεις του Μπεργκ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε: Χάνει Μέλι για τουλάχιστον 1,5 μήνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛ «ζεσταίνει» τον κόσμο του για Ομόνοια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Άρσεναλ δεν έχει στο... μυαλό της την αποχώρηση του Έζε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέγας Τσιτσιπάς, καθάρισε εύκολα τον Μεντβέντεφ στην Ντόχα!

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη