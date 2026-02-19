Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός στον τελικό

Το εισιτήριο για τον τελικό του Allwyn Final 8 εξασφάλισε το απόγευμα της Πέμπτης (19/02) ο Ολυμπιακός!

Δίχως να φορτσάρει ιδιαίτερα και να ανεβάσει στροφές, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξε όσο χρειαζόταν απέναντι στο μαχητικό Μαρούσι, επικρατώντας με σκορ 91-67 στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Κυπέλλου.

Όπως και στον προημιτελικό με την ΑΕΚ, έτσι και απόψε, δεν έλειψαν τα απρόοπτα για τους «ερυθρόλευκους», καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε από το ματς στο τρίτο δεκάλεπτο με πρόβλημα στον δεξιό του αντίχειρα.

Κορυφαίος των νικητών, που το ερχόμενο Σάββατο (21/02) θα διεκδικήσουν το 13ο τρόπαιό τους στον θεσμό στην 23η παρουσία τους, ήταν ο Βεζένκοφ με 20 πόντους, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ. Από κοντά ακολούθησαν οι Παπανικολάου και Χολ με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα, ενώ, εξαιρετικός ήταν ο Μόντε Μόρις στην επιστροφή του στην δράση μετά από 40 ημέρες, ολοκληρώνοντας το ματς με 11 πόντους και 4 ασίστ.

Για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ξεχώρισαν οι Κουζέλογλου και Σάλας με 12 πόντους ο κάθε ένας.

Το ματς:

Αρκετά αναγνωριστικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να μένουν χαμηλά στο σκορ στο πρώτο τρίλεπτο (2-2) του ματς. Κάπου εκεί, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα στροφές και στις δύο άκρες του παρκέ, χτίζοντας από νωρίς διψήφιες διαφορές. Με σύμμαχο το μακρινό του σουτ και τα εξαιρετικά ποσοστά πίσω από τα 6,75μ., οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν δύο τρίποντα από τους Φουρνιέ, Γουόκαπ και Παπανικολάου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +16 και το 24-8 στο 7ο λεπτό! Οι Κινγκ και Καλαϊτζάκης κατάφεραν να «ξεκολλήσουν» επιθετικά το Μαρούσι και να δώσουν «ανάσες» στην ομάδα τους, προτού ο Νιλικίνα με το 7ο τρίποντο των Πειραιωτών στο ματς (!) (7/11τρ. στην περίοδο) κλείσει το δεκάλεπτο με το σκορ στο 15-29!

Με τον Μόντε Μόρις να πατά παρκέ για πρώτη φορά έπειτα από 40 ημέρες απραξίας λόγω τραυματισμού και να ηγείται στο σκοράρισμα με 7 πόντους, οι τυπικά φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +19 και το 36-17 στο 13ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου επέλεξε να πιέσει ασφυκτικά τον αντίπαλο χειριστή της μπάλας, με αποτέλεσμα να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» σε τέσσερα διαδοχικά λάθη! Μια συνθήκη που επέτρεψε στο Μαρούσι να βρει εύκολο σκορ με τους Καλαϊτζάκη και Γουίλιαμς και να μειώσει στο 36-24 ένα λεπτό αργότερα, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ!

Έκτοτε, ο Ολυμπιακός έπαιξε πιο προσεκτικά και «μυαλωμένα» στο υπόλοιπο του δεκαλέπτου, φτάνοντας εκ νέου στις παρυφές της 20άρας με το τρίποντο του Παπανικολάου στο 19' (30-48). Το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου διαμόρφωσε με buzzer beater τρίποντο ο Σίλας, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με 48-33. Αξιοσημείωτο στατιστικό ήταν πως κάθε μία ομάδα είχε από 7 λάθη (14 ασίστ ο Ολυμπιακός έναντι 8 του Αμαρουσίου), με τους τυπικά γηπεδούχους να σουτάρουν με 20% από το τρίποντο (2/10) και τους Πειραιώτες με 47,4% (9/19).

Απόλυτα ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό από τη μία να δυσκολεύεται να βρει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι και από την άλλη το Μαρούσι με περίσσιο αγωνιστικό θάρρος και θράσος να μένει κοντά στο σκορ. Χαρακτηριστικό ήταν πως στο πρώτο μισό του δεκαλέπτου η ομάδα των Βορείων Προαστίων είχε το πάνω χέρι στο επιμέρους σκορ με το τρίποντο του Κινγκ να μειώνει τη διαφορά στους 11 για το 55-44. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν προσωρινά και δύο μαζεμένα καλάθια του Σάσα έπειτα από κλέψιμο, πήγαν στο 59-44, προτού οι Κινγκ, Κουζέλογλου και Πουλιάτος ροκανίσουν και άλλο τη διαφορά για το 61-51 στο 28ο λεπτό. Δύο άκρως εντυπωσιακά καρφώματα των Φουρνιέ και Χολ έδωσαν «ανάσα» στους Πειραιώτες με τον Κουζέλογλου να διαμορφώνει το 65-53 της περιόδου με buzzer beater δίποντο.

Ο Ολυμπιακός δεν θέλησε να μπλέξει σε περαιτέρω περιπέτειες σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο του ματς, με αποτέλεσμα η ομάδα του Μπαρτζώκα να μπει με εντυπωσιακό τρόπο στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Με τον Βεζένκοφ να ηγείται σε σκοράρισμα και δημιουργία «φτιάχνοντας» τα δύο τρίποντα του Πίτερς, οι πρωταθλητές Ελλάδας έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 13-2, εκτοξεύοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +23 και το 78-55 στο 33ο λεπτό. Με την «ερυθρόλευκη» άμυνα να δηλώνει «παρούσα» σε όλο το δεκάλεπτο και να λειτουργεί εξαιρετικά για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο ματς, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε την υπέρ του διαφορά και έφτασε στη νίκη με το τελικό 91-67.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91.