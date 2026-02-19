Δουλειά, διορθώσεις και... restart

Το ονειρικό ξεκίνημα του Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο της Ανόρθωσης δεν είχε συνέχεια στον αμέσως επόμενο αγώνα και τώρα ο ίδιος θέλει μια νέα αρχή. Το εμπόδιο που έχουν να αντιμετωπίσουν το Σάββατο (18:00) οι κυανόλευκοι μόνο εύκολο δεν είναι και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο 49χρονος κόουτς.

Απέναντι στην Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης», η Ανόρθωση επιβάλλεται να παρουσιάσει το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να φύγει με κέρδος από μια δύσκολη έδρα.

Ο Ιταλο-Αργεντινός προπονητής, που είδε αρχικά την ομάδα του να πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη και έπειτα να συμβιβάζεται στο 1-1 με αντίπαλο τη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ., συνεχίζει τη δουλειά μαζί με τους ποδοσφαιριστές του σε τομείς που χρήζουν βελτίωσης με στόχο οι τελευταίοι να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών και να πάρουν το ζητούμενο.

Αγωνιστικά, εκτός από τους Ντιόν και Αρτυματά, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Καμορανέζι.